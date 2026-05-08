Hoger hof verhoogt straf voor Ali B.: 'Volkomen onaanvaardbaar gedrag'

Het hof heeft de straf voor Ali B. verhoogd na een zedenzaak. De rapper was eerder veroordeeld tot twee jaar cel, maar de hogere rechter vond zijn gedrag 'volkomen onaanvaardbaar'. De zaak heeft veel media-aandacht gekregen, mede door de bekende status van de verdachte. Experts bespreken de impact van dergelijke zaken op slachtoffers en de rechtspraak.

Voor Ali B. was de uitspraak van het hof een bittere pil om te slikken. Eerder was hij al veroordeeld tot twee jaar cel, maar de hogere rechter vond zijn gedrag 'volkomen onaanvaardbaar' en verhoogde de straf.

De rapper was zelf niet aanwezig in de rechtbank, maar de media waren volop aanwezig. Deze zaak heeft vanaf het begin veel aandacht gekregen, mede door de bekende status van de verdachte. Volgens Sven Brinkhoff, hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Amsterdam, biedt deze zaak een inkijkje in hoe zedenzaken in Nederland worden behandeld. Hij vergelijkt het met de zaak tegen Marco Borsato, die vorig jaar werd vrijgesproken van ontucht met een minderjarige.

Deze zaken laten volgens Brinkhoff zien hoe complex zedenzaken zijn. Het is een zoektocht naar bewijs en of dat voldoende is. Ook berokkenen ze vaak schade aan zowel de verdachte als de aangifte doende partij. Brinkhoff voelt ongemak bij alle details die naar buiten zijn gekomen, maar hij ziet geen andere mogelijkheid.

De waarheid moet achterhaald worden, en dat betekent dat alle details, ook de gruwelijke, besproken moeten worden op een openbare zitting. In principe zijn zittingen openbaar, zodat het publiek en de pers kunnen controleren of de rechtspraak eerlijk verloopt. Soms worden hier uitzonderingen op gemaakt, bijvoorbeeld bij een minderjarige verdachte of om veiligheidsredenen. Strafrechtadvocaat Richard Korver deelt het ongemak van Brinkhoff met betrekking tot de details die naar buiten komen.

Hij merkt dat de media soms te ver gaan in het verslaglegging van wat er in de rechtszaal wordt gezegd. Korver ziet de effecten van de zaken tegen Ali B en Marco Borsato in zijn spreekkamer. Slachtoffers overwegen vaker hun aangifte in te trekken of af te zien van aangifte uit angst om door het slijk gehaald te worden. Dit komt volgens hem door de manier waarop er over slachtoffers wordt gesproken, zowel door advocaten als door sommige media.

De media-aandacht die de zaak tegen Ali B kreeg, heeft niet tot strafvermindering geleid. Het Hof heeft geoordeeld dat Ali B zichzelf de media-aandacht kan verwijten, omdat hij als BN'er de gevolgen van het plegen van zedendelicten had kunnen weten. Bovendien heeft hij zelf de media actief opgezocht tijdens het proces. Korver noemt dit een 'stijlkeuze' die hem niet heeft geholpen.

De advocaat van Ali B., Bart Swiers, zal cassatie instellen bij de Hoge Raad. Dat betekent dat Ali B voorlopig op vrije voeten blijft. Korver: 'In het meest positieve geval zal de Hoge Raad die zaak weer terugverwijzen naar een ander hof. Ik acht die kans klein nu ik het arrest heb kunnen lezen.

Maar cassatie stelt de uitvoering van de gevangenisstraf in ieder geval uit.





