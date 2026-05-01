Hoge Raad geeft Vitesse positief nieuws in licentieconflict

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem in stand gelaten, waardoor Vitesse vooralsnog haar licentie voor betaald voetbal behoudt. Dit is een belangrijke juridische overwinning in de strijd met de KNVB.

De Hoge Raad heeft vandaag een cruciale uitspraak gedaan in het langdurige juridische conflict tussen Vitesse en de KNVB , die vooralsnog positief uitpakt voor de Arnhemse club.

De raad heeft besloten de uitspraak van 3 september 2025, waarin Vitesse werd toegelaten tot het betaald voetbal, te handhaven. Dit betekent dat de schorsing van de intrekking van de licentie, eerder uitgesproken door het Gerechtshof Arnhem, voorlopig van kracht blijft. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft de raad geadviseerd om deze beslissing te bevestigen, wat resulteert in het behoud van de betaaldvoetbalstatus voor Vitesse.

Deze juridische mijlpaal is een belangrijke stap in de strijd van Vitesse om haar positie in het professionele voetbal te behouden. Vitesse reageert met voorzichtig optimisme op het nieuws. Claudia Lap, voorzitter van de Raad van Commissarissen, benadrukte dat er nog geen reden is tot juichen, maar dat tijd een cruciale factor is. Ze stelt dat het doel niet is om tijdelijk door te spelen, maar om een definitieve zekerheid te creëren voor de toekomst van de club.

Om dit te bereiken, is de goedkeuring van de wijziging van zeggenschap en het verkrijgen van een definitieve licentie essentieel. Lap meldt dat er al maanden intensief overleg plaatsvindt met de KNVB en de Licentiecommissie over beide punten, en dat dit overleg in een afrondende fase verkeert. Ze hoopt op een snelle afronding, aangezien de voorbereiding op het nieuwe seizoen wekelijks cruciale tijd vergt.

De club heeft dringend behoefte aan duidelijkheid om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de komende competitie. Lap sluit haar reactie af met de bevestiging dat dit juridische signaal als belangrijk wordt ervaren en dat Vitesse met dezelfde vastberadenheid zal blijven werken aan een definitieve bestendiging van de toekomst van de club. De club erkent dat de weg nog lang is, maar ziet dit als een belangrijke stap in de goede richting.

Ondanks de positieve uitspraak van de Hoge Raad benadrukt Vitesse dat de dagelijkse gang van zaken binnen de club ongewijzigd blijft. De focus ligt nog steeds op het realiseren van sportieve, organisatorische en financiële stabiliteit. Het persbericht van de club geeft aan dat er onverminderd wordt gewerkt aan het versterken van alle pijlers van de organisatie. Dit omvat het aantrekken van kwalitatieve spelers, het optimaliseren van de organisatiestructuur en het verbeteren van de financiële positie.

Vitesse beseft dat het behoud van de betaaldvoetbalstatus slechts een eerste stap is en dat er nog veel werk verzet moet worden om de club structureel te versterken. De club is zich bewust van de uitdagingen die voor haar liggen, maar is vastbesloten om deze aan te gaan en een duurzame toekomst voor Vitesse te creëren. De steun van de supporters en de betrokkenheid van alle stakeholders worden daarbij als essentieel beschouwd.

De club blijft transparant communiceren over de voortgang van de gesprekken met de KNVB en de Licentiecommissie en zal haar supporters op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Het is duidelijk dat Vitesse alles in het werk stelt om haar positie in het Nederlandse voetbal te behouden en te versterken





