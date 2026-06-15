Hoge drukte op NS-website belemmert koop actieabonnement Flex Dal Vrij

De website van de Nederlandse Spoorwegen blijkt te druk door de lancering van het nieuwe Flex Dal Vrij-abonnement. Ondanks technische problemen zijn er al 20.000 afsluitingen.

De Nederland se Spoorwegen (NS) kampten met hoge drukte op hun website, waardoor veel mensen het speciale zomerabonnement niet kunnen kopen. Volgens een woordvoerder verwacht de NS dat de problemen in de loop van de middag opgelost zullen worden.

Het abonnement, genaamd Flex Dal Vrij, is sinds vandaag te koop en te gebruiken voor 49 euro per maand, een sterke korting ten opzichte van de normale prijs van bijna 128 euro. De korting geldt tot 1 september. Op de pagina van het Nederland Dal Vrij-abonnement werd enige tijd een storing gemeld. De woordvoerder bevestigt dat de site voor sommigen niet bereikbaar is, terwijl anderen wél toegang hebben.

Tot 10.00 uur vandaag zijn er al 20.000 mensen geweest die het abonnement hebben afgesloten. Driekwart van hen zijn nieuwe reizigers die nog geen abonnement bij de NS hadden, de rest heeft hun bestaande abonnement aangepast. De woordvoerder noemt de belangstelling groot en boven verwachting. Het kabinet wil maximaal 118 miljoen euro aan het abonnement uitgeven en steunde het plan in een debat in de Tweede Kamer over hogere brandstofprijzen.

Als het abonnement zo'n succes wordt dat de kosten voor de overheid hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. Volgens de NS-wordvoerder wordt met die 118 miljoen euro de bijna 80 euro korting op het abonnement betaald





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