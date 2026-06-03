Hoe herken je een nep voetbalshirt?

Een guide om nep voetbalshirts te herkennen.

Hoe herken je dat jouw voetbalshirt nep is? Check de labels met de productcodes. De Europese markt wordt overspoeld door illegale nepversies van voetbalshirts. Hoe weet je dat jouw shirt wél echt is?

Voetbalcommentator van ESPN en fervent voetbalshirtverzamelaar Martijn van Zijtveld vertelt hoe hij dat aanpakt. Met labels met productcodes kom je een heel eind. Ze kunnen goed namaken, maar alle labeltjes goed namaken, kost blijkbaar te veel geld of te veel moeite. Van Zijtveld heeft zelf minstens 1000 voetbalshirts en geen enkele daarvan is nep, beweert hij.

Door online te zoeken naar welke productcodes er op het label van een shirt horen te staan, kun je een vergelijking maken. Toch is dat niet altijd het geval, zegt Van Zijtveld. Het wordt steeds lastiger, want ik ben ook wel tegengekomen dat ze de juiste code op zo'n shirt hadden gezet. In dat geval kun je kijken naar andere kenmerken van het label, bijvoorbeeld welk lettertype er is gebruikt.

Het label helemaal hetzelfde maken, is vaak te veel moeite. Qua stof is het moeilijk, want veel shirts zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Toch loont het soms wel om even naar de afwerking te kijken. Keer hem binnenstebuiten en kijk naar de naden.

De nepshirts zijn grover afgewerkt. Dit geldt zeker bij wat oudere shirts, omdat daar het originele voorbeeld niet meer van bestaat. Speel fragment afvertelde misdaadjournalist Mick van Wely ook over hoe de illegale shirts in Nederland terecht komen. Benieuwd?

Lees dan verder om te weten hoe de illegale shirts in Nederland terecht komen





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Nep Voetbalshirt Labels Productcodes Afwerking Naden

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