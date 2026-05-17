Hoe dorpshuizen meer betalen voor elektriciteit door afschaffing salderingsregeling

Deze tekst vertelt het verhaal van dorpshuizen die meer betalen voor elektriciteit, vanwege het afschaffen van de salderingsregeling. De regeling stelt dat dorpshuizen zelf opgewekte stroom kunnen wegspreken tegen hun verbruik. Vanaf 2027 is de regeling op, waardoor dorpshuizen meer betalen voor hun energie.

Zo'n driekwart van alle dorpshuizen verwacht volgend jaar flink meer te moeten betalen voor elektriciteit door het beëindigen van de salderingsregeling. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK).

Nu mogen dorps- en buurthuizen de zelf opgewekte stroom wegstrepen tegen hun verbruik. Vanaf 2027 houdt die regeling op.

'Dat gaat zeker bij ons spelen', zegt penningmeester Arie den Besten van dorpshuis De Schakel in Leerbroek. 'We hebben hier 200 zonnepanelen liggen en we gebruiken bij lange na niet wat we opwekken. Als die saldering eraf gaat dan gaat onze energierekening oplopen.

' Hoeveel het dorpshuis er vanaf volgend jaar moet bijleggen, is nog onduidelijk. 'Dat moeten we nog berekenen.





