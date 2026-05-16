Hockeysters Den Bosch staan voor 27ste finale in 28 jaar

De hockeysters van Den Bosch staan voor de 27ste keer in 28 jaar in de finale om de landstitel. In het tweede halvefinaleduel won Den Bosch moeizaam met 3-2 van Kampong.

Het eerste duel was geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Kampong opende voor rust de score uit de strafcorner. Den Bosch maakte na rust gelijk, maar had in totaal acht strafcorners nodig. Een strafbal van Frédérique Matla bracht de beslissing.

Vanmiddag wordt duidelijk wie de tegenstander wordt van Den Bosch in de finale. Dan is de return in de andere halve finale (SCHC - Amsterdam) in Bilthoven. SCHC verloor de eerste wedstrijd van Amsterdam met 3-2. De wedstrijd viel niet zomaar de kant op van Den Bosch.

Ze moesten er hard voor werken. Kampong zat goed in de wedstrijd en speelde met lef. Hun spel leverde halverwege de eerste helft bijna een velddoelpunt op, maar dat werd afgekeurd omdat de bal met de bolle kant van de stick werd geraakt. De Utrechtse brutaliteit leverde veel spektakel op.

Zo kwam Kampong-keepster Babette Backers ver uit haar doel om Frédérique Matla te stoppen. Ze verloor zelfs haar helm bij een snoekduik ter hoogte van de cirkelrand. Den Bosch ondertussen kreeg vier strafcorners, maar die leverden geen doelpunten op. Kampong kreeg één corner voor rust en opende wel de score: 1-0, dankzij een reboundschot van Iris de Kemp.

Na rust drong Den Bosch aan op de gelijkmaker. Twee kansen, waaronder van Joosje Burg - uitblinker aan Bossche zijde - haalden niks uit. Matla zette haar ploeg uit de strafcorner dan eindelijk wel op gelijke hoogte: 1-1. De wedstrijd eindigde in een prachtig hockeygevecht.

Kampong was allesbehalve verslagen en Charlotte Hoctin Boes maakte de gelijkmaker voor Kampong, waarna Burg een minuut voor tijd de bal tussen de benen van Backers schoot: 3-2. SCHC krijgt tik van Amsterdam, Kampong en Den Bosch in balans in eerste halve final





Hockey Den Bosch Kampong Landstitel Finale Strafcorners Strafbal Frédérique Matla Charlotte Hoctin Boes Joosje Burg Babette Backers Iris De Kemp Bilthoven SCHC - Amsterdam

Kampong en Den Bosch spelen in halve finale vrouwen-play-offsThe first duel between Kampong and Den Bosch in the women's play-offs for the national championship ended in a draw of 1-1 in Utrecht. The second match will take place on Saturday at 2:00 PM in Den Bosch. Den Bosch, the reigning national champion, is participating in the play-offs for the 29th time. Kampong struggled with form at the beginning of the season in the Tulp Hoofdklasse, but showed in the last few weeks that they were back in top form. However, the team is missing their regular goalkeeper Josine Koning, who is injured. Kampong has faced Den Bosch four times in the play-offs before, with Kampong losing all four times. The women's half-finals between Amsterdam and SCHC will be broadcast live on NPO1 and via streams on NOS.nl and in the NOS app. The first half-final - Thursday at 4:00 PM - and the return match - Saturday at 4:00 PM - will be broadcast.

