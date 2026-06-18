Hitteplan voor evenementen in Brabant: extra water, schaduw en zonnebrand

Evenementen in Brabant treffen maatregelen tegen de hitte dit weekend, waaronder de Qmusic Foute Party, Outlands Festival, Rooi Runs en Oss City Run, met gratis water, schaduwplekken en vervroegde starttijden.

De komende dagen worden in Brabant verschillende evenementen georganiseerd waarbij de warmte een uitdaging vormt. Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege de hoge temperaturen die in het weekend worden verwacht.

Om bezoekers en deelnemers te beschermen tegen de zon en hitte, hebben de organisaties extra maatregelen genomen. Zo worden er extra waterpunten geplaatst, schaduwplekken gecreëerd en is er gratis zonnebrandcrème beschikbaar. Ook worden starttijden vervroegd om de heetste uren van de dag te vermijden. De maatregelen zijn bedoeld om hittegerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen, zoals uitdroging en een hitteberoerte.

De organisaties werken nauw samen met de GGD en EHBO-diensten om de veiligheid te waarborgen. Bezoekers worden via sociale media, e-mail en schermen op het terrein geïnformeerd over de hitte en de beschikbare voorzieningen. Bij de Qmusic Foute Party in het Philips Stadion in Eindhoven wordt zaterdag het hitteplan van kracht. Bezoekers kunnen gratis drinkwater krijgen, zelf zonnebrandcrème meenemen of gebruikmaken van zonnebranddispensers.

De bezetting van EHBO-teams en operationele crews is uitgebreid en medewerkers krijgen petten, parasols en kortere diensten om voldoende pauze in de schaduw te hebben. Ook het Outlands Festival in Vierlingsbeek, dat voor het laatst plaatsvindt, heeft extra maatregelen: een watervernevelaar, verkoelingspunten, extra zonneschermen en een insmeerbar met gratis zonnebrandcrème. De Rooi Runs in Sint-Oedenrode is ook doorgegaan, maar met vervroegde starttijden. De organisatie benadrukt dat iedereen onder prettige en veilige omstandigheden kan deelnemen.

Bij de Oss City Run op zondag wordt volgens organisator Paul van den Heuvel niet extra opgeschaald omdat het evenement standaard al waterposten om de 2,5 kilometer heeft, voldoende EHBO'ers en schaduwrijke plekken. Deelnemers hoeven niet te sporten tussen twaalf en vier uur. Vorig jaar werd de marathon ingekort, maar dit jaar is die afstand verplaatst naar december om geloofwaardigheid te behouden.

Van den Heuvel benadrukt het belang van goede communicatie: lopers moeten hun hartslag in de gaten houden, zich insmeren en een pet dragen. De EHBO'ers krijgen extra ijshanddoeken om deelnemers snel te kunnen koelen. De organisaties adviseren bezoekers om voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en hun inspanningen aan te passen aan de weersomstandigheden. Op die manier kunnen de evenementen veilig en plezierig verlopen, ondanks de hitte





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Hitte Evenementen Brabant Maatregelen Zonnebrand

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