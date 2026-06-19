Hittegolf in Noord-Holland: code geel, aangepaste evenementen en waarschuwingen voor onweer

Vanwege tropische temperaturen boven de 30 graden is in Noord-Holland code geel afgegeven en het Nationaal Hitteplan van kracht. Dierenopvang Amsterdam activeert hitteplan, recreatiegebieden zijn druk, en sportevenementen passen routes aan. Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien met hagel en windstoten.

Vandaag wordt het tropisch warm in Noord-Holland , met temperaturen boven de 30 graden. Gisteren is het Nationaal Hitteplan van kracht geworden en is code geel afgegeven door het KNMI.

De hitte brengt risico's met zich mee, zoals oververhitting bij huisdieren, waardoor Dierenopvang Amsterdam (DOA) hun eigen hitteplan heeft geactiveerd. Daarnaast zoeken veel inwoners verkoeling bij stranden, plassen en recreatiegebieden, maar waarschuwingssignalen zijn van kracht voor mogelijke onweersbuien met zware windstoten en hagel. Sportevenementen passen hun routes aan vanwege de omstandigheden: tijdens de avondvierdaagse in Heemskerk vervalt de 10 kilometer route volledig en de 5 kilometer route wordt ingekort tot 3 kilometer.

De Grachtenloop in Haarlem gaat door, maar de 10 kilometer afstand wordt teruggebracht tot 5 kilometer na overleg met veiligheidsdiensten. Het KNMI benadrukt dat hoewel onweer niet zeker is, eventuele buien zwaar kunnen uitpakken. Inwoners worden aangemoedigd om voorzichtig te zijn en de gevarereerdste plekken te vermijden





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