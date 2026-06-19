Hittegolf in Nederland: 34 graden in Ell, evenementen aangepast of geannuleerd

Extreme hitte in Nederland leidt tot aanpassingen van evenementen zoals de Grachtenloop Haarlem en annuleringen van activiteiten in Opmeer, terwijl de ouderenzorg extra maatregelen neemt. ANWB waarschuwt voor autopech en Rijkswaterstaat activeert hitteprotocol.

De hitte in Nederland bereikte vrijdag een nieuw nivel met een temperatuur van 34,0 graden gemeten in Ell, Limburg. Dit is de hoogste temperatuur ooit vastgesteld op 19 juni, waarmee het vorige record uit 2000 werd verbroken.

Hoewel het geen officieel nationaal warmterecord is omdat het op het hoofdkantoor in De Bilt niet warmer werd dan 31,4 graden, wordt het wel beschouwd als de warmste dag van dit jaar tot nu toe. Het extreme weer heeft diverse gevolgen voor evenementen en verkeer. In Purmerend geldt al sindt gisteren het hitteprotocol in de ouderenzorg, en medewerkers doen er extra moeite om bewoners te verkoelen terwijl buiten de temperaturen hoog oplopen.

Ondanks de hitte vindt de Grachtenloop Haarlem plaats, maar met significante aanpassingen. Vanwege de verwachte warmte en avondelijke onweersbuien is de tien kilometer ingekort tot vijf kilometer. Projectleider Milanne Teunissen verklaart dat dit een te groot risico zou zijn geweest, vooral omdat de avond maar matig afkoelt. Door de verkorting eindigt het evenement eerder, wat goed uitkomt omdat rond 22.00 uur onweer verwacht wordt, wanneer alle deelnemers dan al gefinishd zijn.

Ongeveer 4.500 hardlopers nemen deel aan het now kortere evenement. De weersituatie blijft uitzonderlijk. Voor het weekend wordt een tweede regionale hittegolf voorspeld. Vanwege de hoge temperaturen heeft de ANWB extra wegenwachten ingezet en verwacht ze 10 procent meer pechmeldingen dan normaal.

Autopech wordt vaak veroorzaakt door oververhitting, gebrek aan koelvloeistof of lang parkeren in de zon. In Noord-Holland geldt het hitteprotocol van Rijkswaterstaat, waarbij pechgevallen zo snel mogelijk van de snelweg worden gehaald om gestrande automobilisten te beschermen tegen de hitte. Automobilisten wordt aangeraden voldoende water mee te nemen en zich tegen de zon te beschermen, bijvoorbeeld met een paraplu.

Ook andere evenementen worden beïnvloed: in Opmeer zijn de kampeernacht en het discozwemmen in zwembad 't Woudmeer geannuleerd vanwege code geel door de kans op forse onweersbuien. De organisatie benadrukt dat de veiligheid voorop staat en deelt inschrijfgeld terug aan de deelnemers





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