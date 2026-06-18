Hittegolf in Drenthe: Evenementen aangepast, code geel en hitteplan van kracht

Vanwege aanhoudende hoge temperaturen is code geel en het Nationaal Hitteplan in heel Nederland van kracht. Diverse evenementen worden aangepast of afgelast. In Drenthe worden sporters en feestgangers gewaarschuwd voor de hitte en blauwalg in recreatieplassen.

Het is warm in Nederland en de hoge temperaturen houden aan. Sinds vanmorgen 10.00 uur is code geel en het Nationaal Hitteplan van kracht in het hele land, behalve de Wadden.

De temperatuur in Drenthe ligt rond de 27 tot 28 graden. Het KNMI gebruikt de term hittekracht 7, een nieuwe maatstaf die de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling weergeeft. De waarschuwingen gelden tot zaterdagochtend 7.00 uur. Veel organisaties hebben maatregelen genomen om evenementen aan te passen of af te gelasten vanwege de extreme weersomstandigheden.

In Emmen gaat Heel Emmen bakt Kids morgen niet door vanwege de hitte. Er wordt een nieuwe datum gezocht voor het festijn. De TT City Run heeft het programma voor zaterdag omgegooid. De afstanden van 10 en 14,6 kilometer en de TT Circuit Laps vervallen, alleen de 5,4 kilometer blijft over.

Die start vervroegd om 11.00 uur. Ook de 1000 meter voor de allerkleinsten gaat niet door; de organisatie zoekt een andere datum. Onderweg komen extra verzorgingsposten, een EHBO- en uitstappunt. Bij de finish is een medisch punt en de EHBO-inzet wordt opgeschaald.

De mountainbiketocht Bartje 200 van 200 kilometer door de provincie gaat vooralsnog wel door. Organisator Johan Wekema zegt: Bij code oranje of rood gaan we opnieuw in overleg, maar dat is nu nog niet aan de orde. Er wordt gezorgd voor extra water, ijs en natte handdoeken. Het Rode Kruis is aanwezig en deelnemers krijgen advies om voldoende water en sportdrank mee te nemen, goed in te smeren en licht verteerbaar voedsel te eten.

Naast sporten wordt er ook gefeest dit weekend. Het Blues Festival in Grolloo heeft verschillende weerscenario's uitgewerkt. Bezoekers krijgen vooraf een mail met tips om het hoofd koel te houden. Junior van der Stel van organisator MOJO adviseert: Zonnebrand en een petje of hoed scheelt al heel veel.

De provincie Drenthe waarschuwt voor blauwalg in recreatieplassen. Wie verkoeling zoekt in Natuurbad Tynaarlo of de Rietplas in Emmen loopt risico op huidirritatie en maag- en darmklachten. Algemene tips: doe geen zware lichamelijke activiteiten tussen 12.00 en 18.00 uur, houd je woning koel door zonwering overdag ramen en deuren te sluiten en 's ochtends vroeg te luchten. Blijf gehydrateerd en vermijd alcohol. De hittegolf vraagt om extra voorzichtigheid, vooral voor kwetsbare groepen





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Hittegolf Code Geel Hitteplan Drenthe Evenementen

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