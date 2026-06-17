Hittegolf in Brabant: Nationaal Hitteplan van kracht van donderdag

Vanwege aanhoudende hitte in Brabant en het rest van Nederland wordt vanaf donderdag het Nationaal Hitteplan actief. Met temperaturen tot 35 graden worden waarschuwingen uitgegeven voor kwetsbare groepen zoals ouderen en zieke mensen. Het KNMI kondigt aan dat het warme weer aanhoudt met hoge luchtvochtigheid en warme nachten. Het RIVM deelt adviezen om de hitte te doorstaan, zoals veel drinken en vermijden van inspanning tijdens de heetste momenten.

De komende dagen zal de temperatuur in Brabant gestaag stijgen, met vrijdag als de warmste dag van de week. Op sommige locaties in de provincie wordt dan een maximum van 35 graden verwacht, terwijl donderdag al tot 32 graden kan oplopen.

Vanwege deze hittegolf treedt het Nationaal Hitteplan vanaf donderdag tien uur in heel Nederland van kracht, zoals woensdag door het RIVM in overleg met het KNMI is besloten. Het hitteplan fungeert als waarschuwing voor personen die extra risico lopen bij extreme hitte, met name ouderen, jonge kinderen en mensen met langdurige ziekten. Zij zijn sneller kwetsbaar voor uitdroging en oververhiting, vooral wat ouderen betreft omdat hun lichaamstemperatuurregulatie minder goed werkt en zij minder snel dorst ervaren.

Iedereen die zorgt voor kwetsbare individuen wordt aangespoord om extra aandacht aan hen te besteden. Voor donderdag en vrijdag geldt daardoor in het hele land, met uitzondering van de Waddeneilanden, waarschuwingscode geel vanwege de hitte. Het KNMI signaleert de mogelijkheid van aanhoudend warm weer met hoge luchtvochtigheid en warme nachten. Het weekend blijft vooral in het zuidoosten van Nederland erg warm, en maandag wordt de temperatuur opnieuw in het hele land naar boven de 30 graden gedreven.

Het RIVM beveelt aan om voldoende vocht binnen te krijgen, fysieke inspanning te vermijden tijdens de heetste uren van de dag, en liever te sporten in de vroege ochtend of late middag. Verder is het raadzaam gordijnen gesloten te houden en voor verkoeling te zorgen, bijvoorbeeld met een ventilator





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