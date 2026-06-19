Hittegolf drijft aanpassingen bij festivals, sportevenementen en zwembaden in Drenthe

Temperaturen rond 33 graden dwingen organisatoren van het TT‑Festival, de TT City Run, Blues Festival en andere evenementen tot vroegere starts, extra waterposten en zelfs annuleringen, terwijl zwembaden langer open blijven en diereneigenaren om extra koeling worden verzocht.

Vandaag wordt het in de provincie Drenthe een echte hitte‑dag, met temperaturen die uitstijgen tot 32 of 33 graden en een hitte‑index van 8 tot 9 door de hoge luchtvochtigheid.

Sinds gistermorgen is het Nationaal Hitteplan van kracht en gemeente‑ en evenementorganisatoren passen hun activiteiten aan om de koude‑klachten bij zowel mens als dier te beperken. Terwijl de zon{'s} stralen op de open plekken van de stad schijnen, zoeken de bouwvakkers van het TT‑Festival op de Vaart verkoeling. Ze beginnen al om 06.00 uur, twee uur eerder dan normaal, en hebben extra waterposten opgezet.

Evenementmanager Ranco van Bergeijk legt uit dat de vroege start bedoeld is om de medewerkers minder lang in de brandende zon te laten staan. Daarnaast zijn er bij het duurzaamheidscentrum in Assen extra schaduwplekken en waterbakken voor de dieren, zelfs voor de schapen die normaalbaar op het dak verblijven.



Ook andere evenementen in de regio moeten hun plannen wijzigen.

De 5,4‑kilometer‑afstand van de TT City Run op zaterdag wordt wel gehouden, maar de langere afstanden van 10 en 14,6 kilometer\u2014 evenals de TT Circuit Laps\u2014 worden geannuleerd. Organisator Sharon Rodenburg meldt dat er extra verzorgingsposten, een medisch punt en een uitgebreidere EHBO‑inzet komen, terwijl de starttijd wordt vervroegd naar 11.00 uur. De kinder‑run van 100\u00b0meter vervalt eveneens en zal op een later moment opnieuw worden ingeplant.

Evenzo ziet de avondvierdaagse in Emmen een aangepaste route: meer dan 1.200 wandrellers trotseren de bijna 30 graden, maar er wordt streng aangeraden voldoende water te drinken, een pet of zonnehoed te dragen en het tempo te minderen.



De impact van de hittegolf beperkt zich niet tot sport en cultuur; ook culturele instellingen passen zich aan. Het Herinneringscentrum\u00a0Kamp Westerbork heeft de rondleidingen om 12.00 uur en 14.00 uur afgelast, al blijft het museum zelf geopend volgens de reguliere uren.





Voor de zwembaden in de gemeenten Aa en Hunze, Gieten en Annen betekent de warmte langere openingstijden: twee extra uren in Gieten en Annen tot 20\u00a000 uur, en een uur extra in Aa en Hunze tot 18\u00a000 uur. Deze verlengde zwemtijden bieden een broodnodige kans om af te koelen. Tegelijkertijd roept de warme dag vragen op over dierwelzijn.

Boeren en huisdierebezitters worden uitgenodigd om schaduw, voldoende water en, waar mogelijk, ventilatie te bieden, zodat hun dieren niet onnodig lijden onder de intensieve zon.



Evenementen als het Blues Festival in Grolloo hebben een stand van het Krebspatiëntenfonds (KWF) opgezet, waar bezoekers advies krijgen over zonbescherming onder het motto 'wassen, kleden en smeren'. Ook de lokale autoriteiten hebben waarschuwingsborden geplaatst en wijzen op de mogelijkheid van lokale onweersbuien in de namiddag, gevolgd door mogelijke nachtelijke buien.

Tot slot worden sportieve activiteiten zoals de Avond4daagsen in Hoogeveen ingekort: de 10‑kilometer‑afstand is geschrapt en lopers kunnen zich aansluiten bij de 5‑kilometer‑optie. De organisatoren benadrukken het belang van hydratie, lichte kleding en een rustig tempo om de hitte‑gerelateerde risico's te minimaliseren





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