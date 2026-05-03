Historische titels voor FC Thun en Levski Sofia, spannende strijd in Hongarije

FC Thun verovert voor het eerst in de clubgeschiedenis de Zwitserse landstitel, Levski Sofia beëindigt de dominantie van Ludogorets in Bulgarije, en in Hongarije is de titelstrijd nog in volle gang.

FC Thun heeft een historisch moment beleefd door de Zwitserse landstitel te veroveren. Na een spannende competitie en een cruciale nederlaag van hun directe concurrent Sankt Gallen, kon de club eindelijk de champagne ontkurken.

Deze overwinning is extra speciaal omdat Thun vorig seizoen nog promoveerde naar het hoogste niveau van het Zwitserse voetbal. Onder leiding van trainer Mauro Lustrinelli heeft de ploeg een indrukwekkend seizoen neergezet, gekenmerkt door consistentie en veerkracht. Met een voorsprong van negen punten op Sankt Gallen voor deze laatste speelronde, was de spanning groot, maar de uitslag van het duel tussen Sankt Gallen en FC Sion besliste de titel in het voordeel van Thun.

Dit is de eerste landstitel in de 127-jarige geschiedenis van de club, een prestatie die door supporters en spelers met trots wordt gevierd. De landstitel betekent ook directe kwalificatie voor de tweede voorronde van de Champions League, een droom die voor veel clubs onbereikbaar blijft. Eerder kende Thun al een succesvolle deelname aan de Champions League in het seizoen 2004/05, waar ze tweemaal tegen Ajax Amsterdam speelden.

Hoewel Lustrinelli toen zelf als speler trefzeker was, kon hij destijds geen overwinning behalen tegen de Amsterdammers (2-4 en 2-0). De huidige prestatie overtreft echter ruimschoots die van toen en markeert een nieuw hoofdstuk in de clubgeschiedenis. In Bulgarije is een einde gekomen aan de dominante hegemonie van Ludogorets Razgrad. Na veertien opeenvolgende landstitels heeft Levski Sofia de titel teruggepakt.

Deze overwinning is een belangrijke gebeurtenis in het Bulgaarse voetbal, aangezien Levski voor het eerst sinds 2009 en voor de 28ste keer in de clubgeschiedenis kampioen is geworden. De ploeg, die eerder dit seizoen werd uitgeschakeld door AZ in de voorronde van de Conference League, had aan een gelijkspel voldoende om de titel te bemachtigen, maar wist in een uitverkocht Georgi Asparuhov Stadion met 1-0 te winnen van CSKA 1948 Sofia.

Marko Dugandzic scoorde de winnende goal en zorgde voor een uitbundige feeststemming onder de supporters. De lange reeks van Ludogorets, die in 2011 naar de hoogste divisie promoveerde en sindsdien onafgebroken de titel won, is hiermee doorbroken. Levski Sofia zal komend seizoen deelnemen aan de eerste voorronde van de Champions League, een beloning voor hun harde werk en toewijding. De terugkeer van Levski naar de top van het Bulgaarse voetbal is een signaal van vernieuwing en concurrentie in de competitie.

Ook in Hongarije is de strijd om de landstitel nog niet beslist, maar ETO FC Győr staat met één speelronde te gaan in een uitstekende positie om de titel te veroveren. De club heeft één punt voorsprong op Ferencváros, de voorafgaande favoriet voor de titel en onder leiding van de bekende Robbie Keane. ETO neemt het in de laatste wedstrijd op tegen Kisvárda, een team dat geen directe belang bij de uitkomst van de wedstrijd heeft.

De landskampioen van Hongarije plaatst zich voor de eerste voorronde van de Champions League. ETO won voor het laatst in 2013 de landstitel, waarna Ferencváros de afgelopen zeven jaar de competitie domineerde. Nu is het echter Ferencváros dat afhankelijk is van de prestaties van ETO om hun eigen titelambities waar te maken. De laatste speelronde belooft een spannende climax te worden, waarbij de supporters van beide clubs vol spanning toekijken wie er uiteindelijk met de landstitel aan de haal gaat.

De competitie in Hongarije laat zien dat er steeds meer concurrentie is en dat de traditionele topclubs niet langer vanzelfsprekend kampioen zijn





