Historische Poleposition voor Collin Veijer in Spanje

Collin Veijer heeft als eerste Nederlander in 35 jaar de poleposition veroverd in de Moto2 klasse tijdens de Grand Prix van Spanje. Hij versloeg de Spaanse rijders Álex Escrig en Manuel González op het circuit van Jerez.

De Nederland se motorsportgeschiedenis heeft een nieuwe bladzijde bijgeschreven. Collin Veijer , de jonge en ambitieuze wegracer uit Staphorst, heeft een sensationele prestatie geleverd door zich te kwalificeren voor de poleposition in de Moto2 klasse tijdens de Grand Prix van Spanje op het uitdagende circuit van Jerez .

Dit is een historisch moment, aangezien Veijer de eerste Nederlandse motorracer is sinds Wilco Zeelenberg in 1991 die deze prestigieuze positie verovert. Zeelenberg behaalde destijds de poleposition in de Grand Prix van Japan, een prestatie die 35 jaar lang onovertroffen bleef. De kwalificatie in Jerez was een nagelbijtende aangelegenheid, met uiterst kleine verschillen tussen de toprijders. Veijer wist nipt de concurrentie te verslaan, met een minimale voorsprong op de Spaanse thuisrijders Álex Escrig en Manuel González.

Escrig eindigde slechts 0,057 seconde achter Veijer, terwijl González 0,059 seconde toegaf. Deze krappe marges onderstrepen de intensiteit en competitiviteit van de Moto2 klasse. Dit seizoen kende Veijer tot nu toe een wisselvallige start. Hij begon het seizoen met een veelbelovende vijfde plaats in Thailand, gevolgd door een achtste plaats in Brazilië.

Echter, in de Verenigde Staten viel hij helaas uit, wat zijn kansen in het kampioenschap enigszins bemoeilijkte. Desondanks bleef Veijer hard werken en zich focussen op verbetering, en zijn inspanningen zijn nu beloond met deze fantastische poleposition. De snelheid van zijn KTM motor lijkt op het circuit van Jerez perfect te passen, en Veijer voelt zich comfortabel op de motor, wat bijdraagt aan zijn zelfvertrouwen. Na de kwalificatie straalde Veijer van enthousiasme.

Hij beschreef zijn prestatie als geweldig en legde uit dat zijn derde ronde al veelbelovend was, maar dat hij in de laatste sector moest inhouden vanwege een gele waarschuwingsvlag. Hij voelde dat er nog meer potentieel in zat en besloot nog een keer alles te geven. Die ronde bleek voldoende te zijn voor de poleposition, tot zijn grote vreugde.

Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de race van morgen en belooft er alles aan te doen om een goed resultaat te behalen. De reacties op Veijers prestatie waren overweldigend positief. Wilco Zeelenberg, de laatste Nederlandse motorracer die een poleposition behaalde in de Moto2 klasse, toonde zich opgetogen en feliciteerde Veijer met zijn succes. Hij benadrukte het belang van Nederlandse coureurs die vooraan rijden en winnen, en gaf aan dat hij deze poleposition niet had verwacht.

Zeelenberg was blij dat hij niet langer de laatste was die op pole stond, aangezien het zo lang geleden was. Zijn woorden getuigen van de trots die hij voelt voor de Nederlandse motorsport en de opkomst van een nieuwe generatie talentvolle rijders. De prestatie van Collin Veijer is niet alleen een persoonlijke overwinning, maar ook een stimulans voor de Nederlandse motorsport als geheel.

Het bewijst dat er in Nederland nog steeds talentvolle en ambitieuze wegracers zijn die in staat zijn om te concurreren op het hoogste niveau. De race van morgen belooft een spannende strijd te worden, en alle ogen zullen gericht zijn op Collin Veijer om te zien of hij zijn poleposition kan omzetten in een overwinning.

De verwachtingen zijn hoog, maar Veijer heeft laten zien dat hij in staat is om te presteren onder druk en dat hij klaar is voor de uitdaging





