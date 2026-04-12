Historische Parijs-Roubaix: Vrouwen koersen nu samen met de mannen

Voor het eerst in de geschiedenis starten de vrouwen van Parijs-Roubaix tegelijkertijd met de mannen, wat leidt tot een verandering in de race-dynamiek en een grotere publieke belangstelling. Lucinda Brand en andere rensters bereiden zich voor op deze historische editie.

De stenen zijn net zo stoffig, het zweet is even echt, maar voor het eerst in de geschiedenis zal langs de kasseien van Parijs-Roubaix ook het gejuich van hordes publiek voor de vrouwen klinken. Tot nu toe reden de vrouwen deze wielerklassieker altijd in relatieve rust, een dag vóór de mannen. Er waren op zaterdag wel toeschouwers bij deze koers, waar vrouwen pas sinds 2021 aan mogen meedoen, maar niet zo massaal als bij de mannen. Vandaag verandert dat.

De vrouwen starten op deze zondag direct na de mannen, net zoals bijvoorbeeld bij De Ronde van Vlaanderen. 'Ik ga ervan uit dat mensen wel blijven hangen', zegt wereldkampioene Lucinda Brand. De reden dat vrouwen nu op dezelfde dag starten, is mede om logistieke redenen, zo blijkt uit verklaringen van organisator ASO. Zo hoeven de wegen rondom Lille nu niet meer twee dagen geblokkeerd te zijn. Wat betekent het voor Brand dat er geen onderscheid in dagen meer wordt gemaakt? Ze denkt dat het de koers sportief zal beïnvloeden. 'Je kan niet kan uitwijken naar de randen als er publiek staat.' Voorheen reden wielrensters het liefst in de strook zand naast de kasseien. Dat is minder hobbelig en maakt de kans op een lekke band kleiner. Nu zullen ook zij aan een constant lastig parcours moeten geloven. Dat maakt het nog wat uitdagender, denkt Brand, die op bijna alle 33 stroken heeft getraind. 'Ach, iedereen moet met hetzelfde dealen. Het gaat erom wie er handigste mee kan omgaan. Ik kan dat ook wel, maar ik kon ook goed de kantjes opzoeken en dan spaar je toch wel energie.' Brands ploeg Lidl-Trek heeft alvast gezorgd voor iets bredere banden voor meer stabiliteit op die wiebelige kasseien. Ook hebben fietsen een speciale extra binnenband. 'Als we lek zouden rijden, hebben we daar nog wat support van en hoeven we niet direct af te stappen. Die band kan er ook niet zomaar afvliegen, want dan verlies je controle.' Meer toeschouwers betekent ook meer adrenaline, en mogelijk meer stress. Wat doet 'aanmoediging' langs de kant met koersgedrag? Zeker als de kans groter is dat mensen al een slok op hebben? 'Het brengt natuurlijk heel wat sfeer, maar je hebt er ook wat dwazen tussen zitten uiteraard', zegt Brand, die daar ervaring mee heeft. 'Als als je ergens op een klim langzaam rijdt, dan komt de alcoholgeur je tegemoet. Maar uiteindelijk denk ik dat we vooral heel blij moeten zijn dat er zoveel mensen op afkomen.' De NOS zendt de vrouwen- en mannenkoers live uit. De livestream voor de vrouwen begint om 16.50 uur en volg je via deze stream. Die van de mannen start om 13.05 uur en volg je via deze stream. Livestreams zijn ook gemakkelijk op je televisie te bekijken. Installeer daarvoor de NOS-app op je toestel of kastje van je tv-aanbieder. Ziggo-abonnees kunnen ook zappen naar kanaal #160. De koers is voor de vrouwen korter (148 km versus 259 km bij de mannen), maar de finish is hetzelfde - en daar stond altijd al voor beide groepen veel publiek: de wielerbaan van Roubaix. Brand kwam vorig jaar als 38ste over de streep. Lorena Wiebes (derde) en Marianne Vos (vierde) waren in 2023 de beste Nederlandse vrouwen. Wie dit jaar de helse wielerklassieker op haar naam schrijft, is raden. Vos staat ook dit jaar weer aan de start, maar zonder haar vader Henk, haar trouwste fan die onlangs op 78-jarige leeftijd overleed. Ook Pauline Ferrand-Prévot zal erop gebrand zijn haar titel te verdedigen. De Franse olympisch kampioene mountainbiken van Visma-Lease a Bike kwam vorig jaar verrassend als eerste over de streep. \De verandering in de organisatie van Parijs-Roubaix, waarbij de vrouwen nu op dezelfde dag als de mannen starten, zal een aanzienlijke impact hebben op de wedstrijd. De aanwezigheid van een groter publiek, mede doordat beide races nu op zondag plaatsvinden, zal de sfeer langs het parcours drastisch veranderen. Dit kan leiden tot meer adrenaline en stress voor de rensters, maar ook tot meer aanmoedigingen en een grotere beleving voor zowel de rensters als het publiek. Het wegvallen van de relatieve rust die de vrouwen voorheen hadden, brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo zal de tactiek van de rensters moeten worden aangepast, aangezien het uitwijken naar de randen van het parcours, om de kasseien te ontwijken, nu minder eenvoudig zal zijn. De rensters zullen zich moeten aanpassen aan de aanwezigheid van het publiek en de impact daarvan op de koers.\De aanpassingen die de teams en rensters zelf doorvoeren, getuigen van de intensiteit van de wedstrijd en de behoefte om te innoveren. Het gebruik van bredere banden en extra binnenbanden door de ploeg van Lucinda Brand, Lidl-Trek, illustreert de focus op stabiliteit en het minimaliseren van pech. Dit zijn cruciale factoren op de hobbelige kasseien, waar lekke banden vaak voorkomen. De ervaring van Lucinda Brand, die aangeeft zowel de kasseien te hebben getraind als de mogelijkheid had om 'de kantjes op te zoeken', benadrukt de complexiteit van de wedstrijd. De combinatie van technische vaardigheid, tactiek en de juiste materiaalvoorbereiding zal essentieel zijn voor de rensters om succesvol te zijn in deze editie van Parijs-Roubaix. \De emotionele aspecten van de wedstrijd, zoals het gemis van Marianne Vos' vader en de aanwezigheid van supporters, voegen extra lagen toe aan de strijd. De aanwezigheid van de Franse olympisch kampioene mountainbiken, Pauline Ferrand-Prévot, die vorig jaar verrassend won, voegt een element van onvoorspelbaarheid toe. Het feit dat de NOS de vrouwen- en mannenkoers live uitzendt, toont de groeiende waardering voor het vrouwenwielrennen. De livestream, samen met de mogelijkheid om de koers via de NOS-app of Ziggo te volgen, maakt de race toegankelijk voor een breed publiek. De combinatie van de kortere afstand voor de vrouwen, de uitdagende kasseien en de aanwezigheid van een groter publiek belooft een spannende en memorabele editie van Parijs-Roubaix voor de vrouwen





