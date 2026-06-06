Historische nederlaag voor Engeland: Spanje vernietigt Wiegman's ploeg met 4-0 in WK-kwalificatie

Een Onthutsende nederlaag voor het Engelse vrouwenvoetbalteam in de WK-kwalificatie tegen Spanje. Met een 4-0 verlies onderging het team onder Sarina Wiegman de zwaarste nederlaag in zeventien jaar, wat de droom van een plek in het Wereldbeker-toernooi ernstig bedreigt. Spanje domineerde het duel volstrekt met meer dan 60% balbezit en tientallen kansen in het strafschopgebied, terwijl Engeland volledig inzakelde na de eerste tegendoelpunten. Een kleine winst van IJsland tegen Spanje is nu nodig om de Engelse kwalificatiepossible te redden.

Spanje en Engeland stonden op de voet, maar de Balearische trots overwon absolutistisch. Voor het eerst in de geschiedenis van deze WK‑kwalificatiestrijd ondergingen de Engelsen een nederlaag van vier doelpunten tegen Spanje , een onthutsende miscalculatie die zelf de meest voorzichtige meningen buitenspel zette.

Vóór vrijdagavond hadden de Three Lionesses onder het bewind van Sarina Wiegman nog nooit zo'n kwetsende tegenslag geleden in een kwalificatieduel voor een Wereldbeker, noch hadden ze een dergelijk onderlinge duel verloren sinds 2002. Het Engelse vertrouwen werd dus op brute wijze geschokt. Columnisten en experts noemden het direct de 'slechtste prestatie onder het bewind van Wiegman'.

Ter vergelijking: toen de Lionesses in april een zwaarbevochten 1-0‑overwinning op Spanje behaalden, stelde iedereen de vraag of ze op die manier het WK konden winnen. Het antwoord leek toen ja te zijn. Die strijdlustige en vastberaden prestatie van eerder dit jaar was slechts twee maanden geleden, maar het gevoel dat het een andere eeuwigheid geleden was, versterkte zich toen Engeland op eigen bodem - en met eigen publiek - genadeloos werd afgebroken door Spanje.

De vier tegendoelpunten die ze incasseerden kwamen allemaal voort uit zwak verdedigde momenten, maar Spanje was op elk vlak simpelweg de betere ploeg. Op basis van deze wedstrijd kunnen zij zeker een WK winnen, zo werd gemompeld. Dit was de zwaarste nederlaag uit het tijdperk van Sarina Wiegman en zonder twijfel ook de slechtste prestatie van Engeland in recente geschiedenis. Het was bovendien de grootste nederlaag van het team in zeventien jaar.

De ploeg van Wiegman stortte volledig in nadat Spanje op voorsprong kwam en maakte op geen enkel moment de indruk nog terug in de wedstrijd te kunnen komen. Alleen een klein wonder kan Europees kampioen Engeland nog redden van deelname aan de play‑offs voor WK‑kwalificatie, besefte iedereen. Een nederlaag met slechts één doelpunt verschil zou voldoende zijn geweest om de hoop op groepswinst levend te houden na een tot dan toe vlekkeloze campagne.

Maar omdat het onderlinge resultaat telt wanneer ploegen gelijk eindigen, betekent Spanje's overtuigende zege dat het dinsdag uitsluitend van IJsland hoeft te winnen om de eerste plaats ten koste van Engeland veilig te stellen. Eerlijk gezegd verdienen ze dat ook, acknowledges de Engelse pers. Het team van Sonia Bermúdez versloeg Engeland niet alleen, het vernietigde de ploeg. Spanje domineerde het balbezit met ruim 61% over de hele wedstrijd en hield een zwaar onder druk staand Engeland vast op eigen helft.

Spanje noteerde 39 balcontacten in het Engelse strafschopgebied, tegenover slechts zeven van Engeland. Na afloff likte Wiegman de wonden op de persconferentie. Natuurlijk doet dit pijn, gaf ze toe. Ik hoopte op een heel andere wedstrijd en ik verwachtte een hele waardige strijd tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd zouden zijn.

Maar er zat vandaag een flink verschil in. Dat is natuurlijk heel teleurstellend en dat doet pijn. Na de 1-0 waren we het momentum kwijt, zocht Wiegman naar een verklaring voor de veegpartij. Engeland was nog wel goed begonnen, vond ze.

Maar we hadden heel veel moeite om de bal in de ploeg te houden. En ik denk dat zij ook gewon heel goed speelden, en wij niet zo. Op eigen helft hadden we moeite om compact te blijven en daar maakten zij meteen gebruik van





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