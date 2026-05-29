Historische kans voor Nederlandse wielrenners in de Giro d'Italia

De Giro d'Italia 2023 is op dit moment in volle gang en het Nederlandse wielrennen heeft een historische kans om op het podium te staan. Thymen Arensman, een jonge en talentvolle renner uit Nederland, staat momenteel derde in het algemeen klassement. Hij moet echter strijden met andere sterke renners zoals Felix Gall en Jai Hindley om zijn positie te behouden. De strijd om de bergtrui en de witte trui is ook volop in gang, met Jonas Vingegaard die soeverein aan de leiding staat in het algemeen klassement. Vandaag is de koninginnenrit in deze Giro d'Italia, met een parcours van 151 kilometer en zes steile beklimmingen. Het is een van de zwaarste etappes van de Giro en kan het klassement flink op zijn kop zetten.

Het is een van de zwaarste etappes van de Giro en kan het klassement flink op zijn kop zetten. De finish ligt op de slotklim naar Pian di Pezzè, met stroken van 18 en 20 procent. Vandaag kan het klassement - achter roze trui Vingegaard - flink op zijn kop gezet worden. En anders is er zaterdag nog een moordende bergrit met aankomst bergop. Zondag wordt een massasprint verwacht in Rome





