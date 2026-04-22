Historische Britse wet maakt einde aan legale verkoop van tabak voor toekomstige generaties

Het Verenigd Koninkrijk heeft een wet aangenomen die het voor personen geboren na 2008 onmogelijk maakt om ooit legaal tabak te kopen. De maatregel moet de volksgezondheid verbeteren en de druk op de zorg verlichten.

Het Britse parlement heeft een historisch besluit genomen door een ingrijpende wet aan te nemen die de verkoop van tabak aan toekomstige generaties definitief aan banden legt. Met deze nieuwe regelgeving wordt het voor iedereen die op of na 1 januari 2009 is geboren, wettelijk onmogelijk om ooit legaal sigaretten of andere tabaksproducten aan te schaffen.

Het Lagerhuis en het Hogerhuis zijn inmiddels akkoord, waardoor de weg vrij is voor koninklijke goedkeuring die naar verwachting volgende week volgt. Dit initiatief, dat oorspronkelijk door voormalig premier Rishi Sunak werd gelanceerd, is onderdeel van een breder beleid om Groot-Brittannië op termijn volledig rookvrij te maken. De wetgeving markeert een kantelpunt in de volksgezondheid en wordt breed gesteund door beleidsmakers die de enorme maatschappelijke en economische lasten van tabaksgebruik willen verminderen. Naast het structurele verkoopverbod voor jongeren, introduceert de wet ook strengere beperkingen voor het gebruik van e-sigaretten en vapes. De overheid krijgt hierdoor de bevoegdheid om striktere eisen te stellen aan verpakkingen en de smaken die in vapes worden gebruikt, wat vaak jongeren aantrekt. Bovendien wordt het gebruik van elektronische sigaretten aan banden gelegd op plekken waar kinderen zich bevinden, zoals nabij scholen, op speelplaatsen en in auto's waar minderjarigen meerijden. Minister van Volksgezondheid Wes Streeting spreekt van een historische doorbraak en benadrukt dat deze hervorming cruciaal is voor het redden van levens en het ontlasten van de Britse gezondheidszorg, de NHS. De cijfers liegen er niet om; jaarlijks worden er 400.000 ziekenhuisopnames geregistreerd die direct te linken zijn aan roken, wat de staatskas jaarlijks miljarden euro's kost aan behandelingen voor kanker en hart- en vaatziekten. Hoewel het proces om tot deze wetgeving te komen jaren in beslag heeft genomen en diverse politieke discussies heeft gekend, lijkt de uiteindelijke uitkomst een breed gedragen visie op een gezondere samenleving. In de aanloop naar deze stemming zijn er verschillende versies van het wetsvoorstel gepasseerd, waarbij de scherpe kantjes soms werden bijgesteld om tot een werkbaar compromis te komen. Het doel blijft echter onveranderd: een generatie laten opgroeien die niet langer afhankelijk is van schadelijke nicotineproducten. De impact van deze maatregelen zal de komende decennia ongetwijfeld zichtbaar zijn in de daling van het aantal rokers en de daarmee gepaard gaande gezondheidsproblemen. Het Verenigd Koninkrijk positioneert zich hiermee als een wereldwijde koploper op het gebied van strikt anti-rookbeleid, waarbij de focus verschuift van curatieve zorg naar preventie op nationaal niveau





