Historisch vissersschip WR4 in Den Oever eerste met elektrische aandrijving

De historische haven van Den Oever viert een landelijke primeur: het vissersschip WR4 is als eerste historisch vaartuig in Nederland omgebouwd naar elektrisch aangedreven. De stichting kiest voor duurzaamheid en keert terug naar een stille, zeilende traditie.

De historische haven van Den Oever op het eiland Wieringen heeft een landelijke primeur te melden. Het historische vissersschip WR4 is omgebouwd naar een elektrische aandrijving, waarmee het eerste van zijn soort in Nederland is.

Voorzitter Tjeerdo Wieberdink van de stichting die de historische vloot onderhoudt, benadrukt dat dit een belangrijke stap is naar een duurzame toekomst voor het varend erfgoed. De oude dieselmotor, die meer dan twintig jaar in gebruik was, werd vervangen omdat reserveonderdelen schaars en reparaties moeilijk werden. Na uitgebreid overleg koos de stichting voor elektrisch varen, wat volgens Wieberdink perfect aansluit bij de oorspronkelijke werking van deze schepen: zeilen op wind en water, zonder lawaai of rook.

Schipper Dieks Smit merkt op dat hoewel veel mensen de klassieke puf-pufmotor bij een vissersschip horen, de historische werkelijkheid juist stiller was. De eerste jaren voerden deze schepen puur op zeil, afhankelijk van wind en vaardigheid. De elektrische aandrijving brengt nu een vergelijkbare stilte terug, wat een andere ervaring biedt voor bemanningsleden en bezoekers.

Er is wel een beperking in vaartijd: waar de oude dieselmotor tot 24 uur achterelang kon draaien, is de elektrische versie afhankelijk van accucapaciteit en laadmogelijkheden, wat ongeveer zes uur duur vaart mogelijk maakt. De accu moet aan wal worden opgeladen, wat de planning een beetje verandert. Desondanks is de stichting trots op deze innovatie, die niet alleen duurzamer is maar ook het authentieke gevoel van historisch varen versterkt.

De WR4, samen met het Wieringer Skuutje WR60 en andere historische vaartuigen, wordt onderhouden door enthousiastelingen die het erfgoed levend houden via reguliere vaarten en educatieve activiteiten. Dit project toont aan dat traditie en moderniteit kunnen samengaan, en dat elektrisch varen een toekomst heeft zelfs binnen de historische vloot





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