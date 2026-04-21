Historisch verval: Leicester City degradeert naar League One na gelijkspel tegen Hull City

Leicester City is officieel gedegradeerd naar de League One na een 2-2 gelijkspel tegen Hull City. De voormalig Premier League-kampioen betaalt de tol voor financiële sancties en sportieve tegenslag.

Het is een inktzwarte dag voor Leicester City en haar supporters. De club die exact tien jaar geleden de sportwereld versteld deed staan door als underdog de Premier League-titel te veroveren, is officieel gedegradeerd naar de League One . Dit pijnlijke vertrek uit het Championship is het slotstuk van een seizoen dat voor de Foxes getekend werd door financiële onzekerheid en sportieve malaise. Waar men in het King Power Stadium jarenlang heeft gedroomd van Europese avonturen en prijzen, is de realiteit voor het komende jaar de derde divisie van het Engelse voetbal. De degradatie werd bezegeld na een bloedstollend maar uiteindelijk onvoldoende gelijkspel tegen Hull City, een resultaat dat voor beide kampen als een nederlaag aanvoelde.

De problemen voor Leicester City begonnen al ver voor het laatste fluitsignaal. Een zware straf van zes punten in mindering, opgelegd vanwege het overtreden van de financiële regelgeving tijdens het seizoen 2023/2024, bleek een molensteen om de nek van de club. Ondanks een verwoede poging om dit besluit via een beroepsprocedure aan te vechten, bleven de puntenstraf en de gevolgen daarvan onveranderd. De club van trainer Gary Rowett bevond zich in een race tegen de klok en het mathematische onmogelijke, waarbij de laatste vijf wedstrijden essentieel waren voor lijfsbehoud. De druk was voelbaar in het stadion en de zenuwen speelden de ploeg zichtbaar parten in de cruciale confrontatie met Hull City.

De wedstrijd zelf was een samenvatting van het gehele seizoen: flitsen van hoop afgewisseld met catastrofale fouten. Het noodlot sloeg toe in de eerste helft toen de ervaren doelman Asmir Begovic een onbegrijpelijke fout maakte bij het uitverdedigen, waardoor Liam Millar de bezoekers op voorsprong kon zetten. Na rust leek er heel even een wonder te gebeuren. Binnen twee minuten kantelde de wedstrijd volledig door doelpunten van Jordan James en Luke Thomas, wat leidde tot een euforische stemming onder de aanhang. Die vreugde was echter van korte duur; Oli McBurnie bracht de eindstand op 2-2. Met dit resultaat is het gat van zeven punten met Blackburn Rovers in de resterende twee duels onoverbrugbaar geworden. Terwijl Hull City de aansluiting met de play-offs verliest aan Wrexham, rest voor Leicester City slechts de bittere gang naar de League One, waarmee een historisch verval voor de voormalig kampioen definitief is voltooid





