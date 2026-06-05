Historisch spectakel: Slag om Bourtange 1640 wordt herdacht

Tijdens een groot historisch evenement in de vesting Bourtange wordt de Slag om Bourtange uit de Tachtigjarige Oorlog nagespeeld. Vijfhonderd re-enactors uit heel Europa transformeren het dorp tot een zeventiende-eeuwse vesting met kanonnen, musketten en piekeniers. Organisator Derk Boerma benadrukt het educatieve karakter en de aandacht voor veiligheid.

Bulderende kanonnen en strijdende legers, in Bourtange gaat de klok dit weekend 400 jaar terug. Kanonnen knallen door de vesting en legers vliegen elkaar in de haren.

Dit weekend is het weer even 1640 in vesting Bourtange. Zogenoemde re-enactors uit heel Europa komen naar het vestingdorp om een veldslag uit de Tachtigjarige Oorlog na te spelen. De voorbereidingen op de Slag om Bourtange zijn vrijdag al in volle gang. Deelnemers arriveren in Bourtange en zetten hun kampement op.

Organisator Derk Boerma kijkt toe hoe het vestingdorp vier eeuwen teruggaat in de tijd. Zelf draagt hij een historische militaire uitrusting uit de Tachtigjarige Oorlog. Het voelt alsof je zo de zeventiende eeuw instapt.

'Je kan met deze slag de Tachtigjarige Oorlog herbeleven. De deelnemers koken op het kampvuur, schieten met hele oude kanonnen en met musketten. Ook zijn er heel wat piekeniers, die tegen elkaar vechten. Bij de grote slag komt alles tegelijk bij elkaar, dat is heel mooi om te zien.

' Vijfhonderd deelnemers staan dit weekend op het slagveld. 'Ze komen uit heel Europa: Engeland, Polen, Tsjechië, Duitsland en natuurlijk Nederland', vertelt Boerma. Boerma is al jaren betrokken bij de organisatie van het evenement. Dat begon dertig jaar geleden, maar toen nog met een veldslag uit de tijd van Napoleon.

'Dat was in samenwerking met de Napoleontische Associatie Nederland. De vervolgedities hebben wij ook aan meegedaan, totdat we zeiden: we gaan het zelf organiseren en dan met een veldslag uit de Tachtigjarige Oorlog.

' Zelf staat hij de komende dagen niet op het slagveld. 'Mijn taak is om de boel in de gaten te houden, zodat ik kan ingrijpen als er calamiteiten zijn. De veiligheid is heel belangrijk, want iedereen moet weer heelhuids thuiskomen.

' Na al die jaren voelt Boerma vooraf toch nog altijd wat spanning. 'Die spanning is er altijd, maar ik ben er klaar voor. Hopelijk krijgen we nog een beetje mooi weer.

' Ondertussen worden de tenten opgezet en verandert Bourtange in een vesting vol bruisende kampementen. Maar slapen in een tent, dat is aan Boerma niet besteed. 'Mijn eigen bed ligt een stuk lekkerder.





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Bourtange Tachtigjarige Oorlog Re-Enactment Historisch Evenement Vesting

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