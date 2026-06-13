Historisch gelijkspel voor Qatar tegen Zwitserland op het WK

Zwitserland en Qatar spelen in hun WK-groepwedstrijd een sensationele 1-1 gelijkspel. Qatar scoort in de 94ste minuut het eerste WK-punt ooit, terwijl Zwitserland voor het eerst op het WK scoort via een strafschop. Het nationale record van Granit Xhaka en Ricardo Rodríguez wordt naast de historische prestaties van Qatar een onderdeel van deze memorabele wedstrijd.

Voor Zwitserland -aanvoerder Granit Xhaka en ex-PSV'er Ricardo Rodríguez was het duel met Qatar op voorhand al bijzonder. De twee routiniers stonden allebei aan de aftrap in Santa Clara en vestigde daarmee een nationaal record.

Nog nooit eerder speelde een Zwitserse voetballer dertien WK-duels. Qatar, het gastland van het vorige WK, leek op voorhand kansloos, maar kreeg na twee minuten een enorme kans op de openingstreffer. Na geklungel van Manuel Akanji stond Edmilson Junior oog in oog met Zwitserland-doelman Gregor Kobel. De rechtervleugelaanvaller hoefde de bal alleen nog in de verre hoek te krullen, maar loste een belabberd schot af.

Kobel redde de inzet met zijn achterwerk. Zwitserland was daarna heer en meester in het Levi's Stadium. De ploeg van Murat Yakin kreeg na zestien minuten een discutabele penalty. Bologna-middenvelder Remo Freuler stormde op Qatar-doelman Mahmud Abunad af, waarna de twee in botsing kwamen.

Abunad had daar het meeste last van, maar bleek tegelijkertijd ook de boosdoener. Hoewel Freuler op het eerste oog buitenspel leek te staan, mocht Breel Embolo na een ingreep van de VAR gewoon aanleggen vanaf elf meter. De 29-jarige spits hield het hoofd koel en schoot de bal beheerst in de linkerhoek. Daarmee wist Zwitserland voor allereerste keer te scoren uit een strafschop op het WK.

Op slag van rust kregen beide ploegen nog een enorme kans. Eerst verzuimde Edmilson Junior gelijk te maken namens Qatar, alvorens Zwitserland-middenvelder Michel Aebischer zijn inzet niet veel later van de lijn gehaald zag worden. In het tweede bedrijf bleef Zwitserland het spel dicteren, terwijl Qatar machteloos stond toe te kijken. Grote kansen werden er daarentegen amper gecreëerd.

In de slotfase kreeg Embolo nog een mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar zijn schot belandde in het zijnet. Zwitserland leek de drie punten in de tas te hebben, maar kreeg in de 94ste minuut de rekening gepresenteerd voor de vele gemiste kansen. Een voorzet van Homam Al-Amin werd knap binnengekopt door Boualem Khoukhi. De aanvoerder van Qatar bezorgde zijn land daarmee het eerste WK-punt ooit. Het gelijkspel werd na afloop groots gevierd





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zwitserland Qatar WK Voetbal Gelijkspel Boualem Khoukhi Breel Embolo Strafschop Historisch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canada pakt dankzij oud-Feyenoorder Larin historisch punt tegen Bosnië en HerzegovinaCanada komt in Toronto op achterstand in de eerste helft, maar maakt in de slotfase nog gelijk via oud-Feyenoorder Cyle Larin.

Read more »

Opstellingen Qatar en Zwitserland zijn bekend • Curaçao begint met fitte selectie aan WKIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws.

Read more »

Dag 3 WK voetbal 2026: Oranje tegen Japan, Zwitserland en CuraçaoIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws op dag 3 van het WK voetbal 2026

Read more »

Liveblog dag 3 WK 2026: Zwitserland vs Qatar en Oranje voorbereidingHet liveblog volgt het WK‑wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar, met een vroege strafschop voor Zwitserland, diverse kansen en VAR‑discussies. Daarnaast een verslag van de aankomende groepswedstrijd van Oranje tegen Japan in Dallas en een interview met aanvoerder Virgil van Dijk.

Read more »