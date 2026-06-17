Portugal begon sterk tegen DR Congo maar kon geen endlessly doelpunt诗经, wat leidde tot een 1-1 gelijkspel, een historisch resultaat voor DR Congo.

Portugal moest het op een historische avond tegen DR Congo gedogen: het verwachte gemak kwam niet, en de Afrikaanse nieuwkomer wist zich tot een gelijkspel te weren.

Cristiano Ronaldo begon aan zijn zesde Wereldbeker, maar de verwachting dat Portugal zou domineren was niet meer dan dat. Portugal begon sterk, João Neves opende na zes minuten na een voorzet van Pedro Neto. Hoewel Portugal de bal bezat, bleef het doel kwetsbaar. DR Congo kwam na verloop van tijd beter op stoom en Ei sloeg net voor rust terug.

Vanaf de tweede helft pakte DR Congo het draaiboek over en werd het de bedreiging, met meerdere dicht bijzijnse kansen. Portugal probeerde te reageren, maar miste een doelpunt dat afgekeurd werd wegens buitenspel. Uiteindelijk bleef het bij een 1-1 gelijkspel, een historisch resultaat voor DR Congo, dat voor het eerst scoorde op een Wereldbeker. Met deze uitslag hebben zowel Portugal als DR Congo een punt behaald, terwijl Colombia en Oezbekistan de andere groepsf tegenstanders zijn





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