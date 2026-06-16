Historisch gelijkspel Kaapverdië tegen Spanje op WK: keepersster en sociale media hype

Kaapverdië boekte een indrukwekkend gelijkspel tegen Spanje op het WK, mede dankzij een uitmuntende prestatie van doelman Vozinha, die van 55.000 naar 5,6 miljoen Instagram-volgers ging. Tienduizenden fans vierden de wedstrijd in Rotterdam.

Tijdens het WK-debuut van Kaapverdië toonde het nationale team vastberadenheid en doorzettingsvermogen om een historisch gelijkspel te bereiken tegen Spanje , een van de toernooifavorieten. Het Kaapverdische sportmedium prees de compacte en tactisch sterke organisatie van het team, die de Spaanse ploeg vanaf het begin achtervolgde.

De 40-jarige doelman Vozinha maakte spectaculaire reddingen en werd uitgeroepen tot Man of the Match. Zelfs de invalbeurten van Spaanse sterren zoals Lamine Yamal en Nico Williams konden het verschil niet maken omdat Kaapverdië de tegenstander effectief neutraliseerde. Na de wedstrijd groeide Vozinha's sociale media-aantal dramatisch: van ongeveer 55.000 naar meer dan 5,6 miljoen volgers op Instagram. In Rotterdam verzamelden duizenden Kaapverdiaanse supporters de avond ervoor om het gelijkspel te vieren, met muziek, drums en steun voor het nationale team.

Voormalig international Jeffry Fortes had al voorspeld dat de wedstrijd extra goed gevolgd zou worden in Rotterdam, wat bewaarheid bleek





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