Historisch dieptepunt voor Chelsea: dramatische nederlaag tegen Brighton

Chelsea beleeft een historisch dieptepunt met vijf opeenvolgende competitienederlagen zonder doelpunten. De nederlaag tegen Brighton & Hove Albion betekent het definitieve einde van de Champions League-ambities.

De sportieve malaise bij Chelsea bereikt ongekende dieptepunten nu de club opnieuw een kansloze nederlaag heeft moeten incasseren. In het uitduel tegen Brighton & Hove Albion bleek de ploeg van trainer Liam Rosenior wederom niet bij machte om een vuist te maken. De 3-0 nederlaag in Zuid-Engeland markeert een historisch dieptepunt voor de Londense grootmacht, die inmiddels zeven van de laatste acht officiële wedstrijden heeft verloren. De statistieken liegen er niet om en schetsen een pijnlijk beeld van een team dat volledig de weg kwijt is.

Voor het eerst in 114 jaar tijd heeft Chelsea vijf competitiewedstrijden op rij verloren zonder ook maar één doelpunt te scoren, een reeks die de enorme crisis binnen de selectie pijnlijk blootlegt. De kansen op kwalificatie voor de Champions League zijn door dit resultaat inmiddels tot het nulpunt gedaald. Trainer Liam Rosenior probeerde met een defensieve tactiek het tij te keren, door met vijf verdedigers aan de aftrap te verschijnen. Jorrel Hato werd hierbij verrassend opgesteld als linkercentrale verdediger, in de hoop de defensieve kwetsbaarheid te verkleinen.

Aan de overzijde heerste echter de Nederlandse inbreng bij Brighton, waar Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Jan-Paul van Hecke, Oliver Boscagli en Ferdi Kadioglu een muur vormden die Chelsea de gehele avond niet kon slechten. Brighton begon voortvarend en zette Chelsea direct onder hoge druk. Al in de tweede minuut werd het publiek wakker geschud door een grote kans voor Kaoru Mitoma, die werd gestopt door een katachtige reflex van doelman Robert Sánchez. De opluchting was echter van korte duur, want uit de resulterende hoekschop was het alsnog raak. Ferdi Kadioglu stond bij de tweede paal op scherp en schoot de bal onberispelijk tegen de touwen.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld nauwelijks. Chelsea oogde aangeslagen en wist geen moment de controle over de wedstrijd te krijgen. Brighton bleef domineren en breidde de voorsprong uit via Jack Hinshelwood, die na een snelle tegenaanval de 2-0 op het scorebord zette en daarmee zijn eerdere misser uit de eerste helft goedmaakte. Van een slotoffensief van de kant van de bezoekers was totaal geen sprake. Integendeel, de organisatie bij Chelsea viel naarmate de wedstrijd vorderde verder uit elkaar.

In de slotfase van de blessuretijd werd de vernedering compleet gemaakt toen Brighton voor de derde maal scoorde, waardoor een pijnlijke avond voor Rosenior definitief uitmondde in een catastrofe. De roep om ingrijpen in West-Londen zal na dit resultaat alleen maar luider worden, aangezien de ploeg momenteel in alle opzichten tekortschiet op het hoogste niveau.





