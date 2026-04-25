Historisch Debuut Ilai Grootfaam: Jongste Feyenoord-speler ooit en opvallende bekentenis

Zestienjarige Ilai Grootfaam debuteerde tegen FC Groningen als jongste speler ooit voor Feyenoord. Hij gaf in een interview aan nog nooit van clubicoon Willem van Hanegem gehoord te hebben.

Ilai Grootfaam heeft geschiedenis geschreven bij Feyenoord . De zestienjarige middenvelder mocht tijdens de recente wedstrijd tegen FC Groningen zijn debuut maken, waarmee hij de jongste speler ooit is die voor de club uitkomt.

Met slechts 16 jaar en 41 dagen overtreft hij het record dat voorheen in handen was van Antoni Milambo, die in 2021 op 16 jaar en 131 dagen zijn eerste minuten maakte voor de Rotterdammers. De jonge Grootfaam kwam tien minuten voor het einde van de wedstrijd in het veld, als vervanger voor Thijs Kraaijeveld, en beleefde daarmee een droomdebuut in een vol De Kuip.

Zijn entree werd met enthousiasme ontvangen door de supporters, die in hem een veelbelovend talent zien. Grootfaam, afkomstig uit Vlissingen, is een product van de Feyenoord jeugdopleiding en heeft de afgelopen weken snel indruk gemaakt op trainer Robin van Persie en zijn staf. De snelle promotie naar de eerste selectie is voor de jonge speler zelf ook verrassend verlopen.

Hij geeft aan slechts vier weken geleden voor het eerst mee te hebben getraind met de A-selectie, waarna hij nu al zijn debuut mocht maken in de Eredivisie. De steun van de ervaren spelers binnen de selectie heeft hem enorm geholpen om zich snel aan te passen aan het hogere niveau. Spelers als Valente, Deijl en Sliti hebben hem opgevangen en begeleid, waardoor hij zich steeds meer thuis voelt in de groep.

Grootfaam beschrijft de eerste trainingen als wennen, omdat het tempo en de intensiteit aanzienlijk hoger liggen dan wat hij gewend was in de jeugdopleiding. Naarmate de weken vorderden, voelde hij zich echter steeds zekerder en kon hij zijn kwaliteiten laten zien. Hij benadrukt dat hij zich nu vrij voelt in het team en met vertrouwen kan spelen. Na de wedstrijd werd Grootfaam geïnterviewd door Hans Kraay junior.

Tijdens dit gesprek bleek dat de jonge debutant een opvallend pragmatische kijk op zijn toekomst heeft. Kraay suggereerde dat Grootfaam wellicht zijn school zou moeten verlaten om zich volledig op zijn voetbalcarrière te kunnen concentreren. Grootfaam reageerde hier echter resoluut op: 'Nee, eerst mijn diploma halen'. Hij benadrukt het belang van onderwijs en wil zijn school afmaken, ondanks zijn succesvolle start bij Feyenoord.

Hij geeft aan dat hij op woensdagen nog steeds naar school gaat, die zich vlak naast De Kuip bevindt. Pas nadat hij zijn diploma heeft behaald, wil hij overwegen om zich volledig op het voetbal te richten. Deze benadering toont zijn volwassenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, en onderstreept dat hij niet alleen een talentvol voetballer is, maar ook een intelligente en gemotiveerde jonge man. Grootfaam beschrijft zijn kwaliteiten als spelinzicht en zijn vermogen om een goede steekpass te geven.

Hij geeft ook aan dat hij in staat is om te scoren, wat hem tot een veelzijdige en gevaarlijke speler maakt. Zijn zelfvertrouwen is opvallend, en hij lijkt niet onder de druk van de verwachtingen te bezwijken. Hij is vastbesloten om zich verder te ontwikkelen en een belangrijke rol te spelen bij Feyenoord. Het gesprek met Hans Kraay nam een onverwachte wending toen Kraay Grootfaam vroeg naar bekende Zeeuwse voetballers.

Hij noemde Willem van Hanegem, een clubicoon van Feyenoord, als meest voor de hand liggende voorbeeld. Tot ieders verbazing bekende Grootfaam echter nog nooit van Van Hanegem te hebben gehoord.

'Ken ik niet', gaf hij eerlijk toe. Dit antwoord zorgde voor consternatie bij Kraay, die Van Hanegem beschouwde als een absolute grootheid in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Hij kon zijn verbazing nauwelijks verbergen en grapte dat hij dit fragment uit het interview zou knippen. Hij sloot echter lachend af met de opmerking dat Van Hanegem de jonge speler dit vast wel zou vergeven.

Het incident illustreert de generatiekloof en het feit dat jonge spelers niet altijd op de hoogte zijn van de legendes uit het verleden. Het laat ook zien dat Grootfaam een frisse en onbevangen kijk op de voetbalwereld heeft. Ondanks zijn jonge leeftijd en beperkte ervaring, heeft hij al een grote indruk gemaakt op de supporters en de media.

Zijn debuut bij Feyenoord is een belangrijke stap in zijn carrière, en hij heeft laten zien dat hij de potentie heeft om uit te groeien tot een belangrijke speler voor de club





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Opvallend gerucht: 'Dick Advocaat pusht Feyenoord om Rangers-speler te halen'Een opvallend gerucht uit Schotland. Dick Advocaat zou Feyenoord aan het pushen zijn om Rangers-verdediger Emmanuel Fernandez te halen, terwijl ook Arsenal interesse zou hebben in de speler.

Read more »

René Hake mogelijk vertrek bij Feyenoord na Te KloeseNa het vertrek van Dennis te Kloese bestaat de kans dat ook assistent-trainer René Hake Feyenoord verlaat om ergens anders hoofdtrainer te worden. Hake heeft een uitgebreide staat van dienst als hoofdtrainer bij verschillende clubs.

Read more »

Tegengeluid over Eenhoorn: 'Feyenoord-familie denkt aan verstandshuwelijk'In tegenstelling tot het Algemeen Dagblad, zet De Telegraaf nog geen streep door de naam van Robert Eenhoorn in de zoektocht van Feyenoord naar een algemeen directeur. Een 'verstandshuwelijk' tussen de voormalig AZ-topman en de Rotterdammers behoort tot de mogelijkheden.

Read more »

Feyenoord wint overtuigend van FC Groningen en verstevigt tweede plaatsFeyenoord heeft zaterdag met 3-0 gewonnen van FC Groningen in De Kuip. Ayase Ueda scoorde twee keer en maakte daarmee een stap dichter bij de topscorerstitel. Ook Gernot Trauner en Givairo Read maakten hun rentree van blessures. Ilai Grootfaam debuteerde en werd de jongste debutant ooit voor Feyenoord.

Read more »

Feyenoord doet gouden zaak in strijd om plek twee met nummer 24 en 25 van UedaFeyenoord heeft zaterdagmiddag, met een eenvoudige zege op FC Groningen, goede zaken gedaan in de strijd om plek twee. Ayase Ueda scoorde twee keer, Gernot Trauner keerde terug in de basis, Givairo Read maakte voor het eerst sinds vier maanden minuten en Ilai Grootfaam werd de jongste Feyenoord-debutant aller tijden.

Read more »

Heerenveen-Fortuna en Feyenoord boekt belangrijke overwinningVoorbeschouwing op het duel tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard, en verslag van de overwinning van Feyenoord op FC Groningen met een debuut voor Ilai Grootfaam en terugkeer van Gernot Trauner.

Read more »