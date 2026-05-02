Historicus Bert Finke publiceert omvangrijk werk over Schoonebeek tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bert Finke heeft een tweedelige boekenset uitgebracht over de geschiedenis van Schoonebeek tijdens de Tweede Wereldoorlog, vol met onbekende verhalen over verzet, verraad en de impact van de oorlog op de lokale gemeenschap.

Bert Finke , een zestigjarige historisch onderzoek er, ondernemer en schrijver met diepe Drentse wortels, heeft een omvangrijk werk voltooid dat de geschiedenis van Schoonebeek tijdens de Tweede Wereldoorlog belicht.

Hoewel hij momenteel in Leeuwarden woont, beschouwt Finke Zandpol, een voormalige gemeente binnen Schoonebeek, als zijn ware thuisbasis. Al ruim twintig jaar wijdt hij zich aan het onderzoeken van de lokale geschiedenis van Schoonebeek, een passie die zes jaar geleden een nieuwe impuls kreeg tijdens de viering van 75 jaar vrijheid in Drenthe. Zijn betrokkenheid bij deze herdenkingen wekte een besef van een kennislacune over de oorlogsperiode in zijn geboortestreek.

Finke, die zich traditioneel richt op de geschiedenis van 1200 tot 1850, voelde de noodzaak om zich te verdiepen in deze latere, maar cruciale periode. Het resultaat is een tweedelige boekenset, elk deel tellend meer dan zeshonderd pagina's, een bewijs van de diepgang en de hoeveelheid aan informatie die hij heeft verzameld. De schrijver benadrukt met een lach dat het onmogelijk was om het werk te condenseren, een luxe die hij zichzelf kon permitteren als zelfstandig uitgever.

De eerste deel van de boekenset behandelt de periode van de mobilisatie en de Duitse inval, de opkomst van het verzet en de tragische verhalen van de oorlogsslachtoffers. Het tweede deel werpt licht op complexere aspecten zoals collaboratie, de bevrijding van Schoonebeek en de nasleep van de oorlog, inclusief de impact op Nederlands-Indië. Finke ontdekte tijdens zijn onderzoek dat Schoonebeek, ondanks zijn relatief bescheiden omvang, een aanzienlijke rol speelde in de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog.

'Er blijkt veel gebeurd te zijn', stelt hij vast. Aanvankelijk leek Schoonebeek niet direct betrokken bij de Duitse invasie in mei 1940, maar de gemeente diende als doorgangspunt voor troepen die elders aan het front stonden. Naarmate de oorlog vorderde, raakten de inwoners van Schoonebeek en omgeving steeds meer verstrikt in de oorlogsvoering.

Zo kwam het gemeentebestuur onder controle van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) en werden er in het geheim geallieerde piloten geholpen die met hun neergestorte vliegtuigen in de Zuidoosthoek van Drenthe terechtkwamen. Een bijzonder trieste gebeurtenis was de OD-actie, een gevolg van verraad en loslippigheid, waarbij 45 verzetsstrijders werden gearresteerd. Van deze groep verloren zeventien het leven, acht door executie en negen in concentratiekampen. Finke benadrukt dat de oorsprong van deze rampzalige actie in Schoonebeek lag.

De publicatie van deze tweedelige boekenset markeert een belangrijke bijdrage aan de lokale geschiedschrijving van Schoonebeek en Drenthe. Finke is ervan overtuigd dat de boeken 'met verhalen die nooit eerder zijn verteld' een uniek inzicht bieden in de ervaringen van de inwoners tijdens de oorlogsjaren. Het werk is niet alleen een historische reconstructie, maar ook een eerbetoon aan de moed en het lijden van degenen die betrokken waren bij de oorlog.

De publicatie is een resultaat van jarenlange toewijding en een passie voor het blootleggen van verborgen verhalen. Finke's onderzoek toont aan dat zelfs in kleinere gemeenschappen de impact van de Tweede Wereldoorlog diepgaand en langdurig was. De boeken zijn nu beschikbaar en bieden een waardevolle bron van informatie voor historici, studenten en iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Drenthe en de Tweede Wereldoorlog.

De auteur nodigt lezers uit om contact op te nemen met nieuwe informatie, suggesties of correcties, waarmee hij de continuïteit en de nauwkeurigheid van zijn werk wil waarborgen. Het is een project dat niet alleen de geschiedenis van Schoonebeek documenteert, maar ook de herinnering aan de oorlog levend houdt voor toekomstige generaties





