Hilversumse reizigers investeren vakantiegelden voor leunstoel भविष्य

Op dit moment is het vakantiegeld uitbetaald voor veel mensen in Hilversum. Er zijn veel ideeën over waar het vakantiegeld lang voor gebruikt kan worden. Max, Simone en Esther hebben elk hun eigen ideeën over waar hun vakantiegelden naartoe gaan. Max investeert zijn geld in aandelen en vastgoed. Simone steekt het op de rekening en gebruikt het voor vakantieplannen. Esther denkt aan een bezoekje aan het buitenland als ze het geld ontvangt.

Het is halverwege de maand mei en dat betekent voor veel mensen een extraatje op de bankrekening. Het vakantiegeld wordt namelijk jaarlijks rond deze periode uitgekeerd.

Mensen uit Hilversum vertellen wat ze daarmee gaan doen. Max, een jonge persoon uit Hilversum, zegt dat hij zijn vakantiegeld gaat investeren en beleggen. Hij wil bouwen voor zijn toekomst.

"Dat moet ook gewoon gebeuren," legt hij uit. "Ik heb een studie en een werk wil opbouwen. " Simone, die twee kleine kinderen heeft, besluit haar vakantiegeld op de spaarrekening te zetten. Ze wil een buffer opbouwen, zodat ze iets over heeft, mocht er iets gebeuren.

"Ik wil naar een leuk land op vakantie dat ik nog niet eerder heb gezien," zegt Simone. Ze vindt het geld niet voldoende om nu te besteden en spaart het daarom ook. Esther, een winkelmedewerker, vindt het fijn dat het geld wordt gestort.

"Daar werk je ook voor, dus het is altijd fijn dat als dat weer komt en je dan toch misschien lekker op vakantie kunt.





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hilversumpraat Vakantiegelden Investeren Bouwen Future Kinderen Vakantieplannen Belangen Herinnerling Bouwen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grand Slam-droom Max Houkes spat uiteen op het gravel van Roland GarrosMax Houkes uit Sleen is gestrand in het kwalificatietoernooi van Roland Garros in Parijs.

Read more »

Grand Slam-droom Max Houkes spat uiteen op het gravel van Roland GarrosMax Houkes uit Sleen is gestrand in het kwalificatietoernooi van Roland Garros in Parijs. Op het gravel was de Italiaan Marco Cecchinato, die in 2018 de halve finale van het prestigieuze toernooi haalde, een maatje te groot.

Read more »

Tennisser Max Houkes zit niet bij de pakken neer na nederlaag op Roland Garros: 'Ik zat er lekker in'Het was voor Max Houkes (25) de bekroning van een hele jeugd keihard trainen: zijn debuut op Roland Garros. Helaas voor de tennisser uit Sleen ging hij met 2-0 (7-6, 6-2) onderuit tegen de Italiaan Marco Cecchinato.

Read more »

Frank van den Broek start als eerste, Max Walscheid wint in GiroFrank van den Broek begint als eerste in de Giro d'Italia, maar Max Walscheid wint de eerste etappe na twaalf minuten inzien van drie renners.

Read more »