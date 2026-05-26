Hilversum heeft twee opvanglocaties voor 190 asielzoekers

Hilversum heeft twee locaties op het oog voor de opvang van in totaal 190 asielzoekers. De gemeente wil maximaal 120 mensen opvangen op het terrein van het voormalige openluchtzwembad Crailoo en maximaal 70 mensen op het terrein van het Noordse Bosje. De opvang zal plaatsvinden voor gemengde groepen asielzoekers, waaronder stellen, alleenstaanden en gezinnen met kinderen.

Hilversum heeft twee plaatsen op het oog voor de opvang van in totaal 190 asielzoekers. Op het terrein van het voormalige openluchtzwembad Crailoo wil het stadsbestuur de komende dertig jaar maximaal 120 mensen opvangen.

En in een pand aan het Noordse Bosje worden tot 2037 maximaal 70 mensen gehuisvest. Het gaat nog even duren voordat er daadwerkelijk asielzoekers op deze plekken worden opgevangen. Op het terrein van het oude openluchtzwembad aan de Naarderweg wil de gemeente vanaf 2028 starten met de opvang. In het Jellinekgebouw aan het Noordse Bosje worden er vanaf de zomer van 2027 asielzoekers opgevangen.

Het gaat om gemengde groepen asielzoekers die er worden opgevangen: stellen, alleenstaanden en gezinnen met kinderen. De gemeente heeft met het COA afgesproken dat er geen veiligelanders worden opgevangen. Met deze langere periodes van opvang wil de gemeente duidelijkheid geven aan inwoners en aan de mensen die tijdelijk of blijvend onderdeel worden van de Hilversumse samenleving. Daarmee wil Hilversum 'grotendeels voldoen' aan de spreidingswet die ze verplicht om asielzoekers op te vangen.

Sinds 2022 worden er al 174 asielzoekers op in Gooiland hotel in het centrum opgevangen. De gemeente zegt van tevoren uitgebreid met buurtbewoners in gesprek te gaan over hoe de opvang wordt ingericht. Zo zijn directe omwonenden van deze locaties na het besluit op de hoogte gebracht via een brief met een uitnodiging voor een besloten informatiebijeenkomst. Verder worden er buurtgroepen en een wijkschouw opgestart, met daarin omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

'De komst van een opvanglocatie in de buurt zal niet voor alle omwonenden even makkelijk zijn. Dat begrijpen we', schrijft verantwoordelijk wethouder Bart Heller.

'Het roept ook vragen op en die nemen we serieus. We doen dit daarom stap voor stap, in gesprek met de omgeving en met duidelijke afspraken over leefbaarheid en begeleiding. Bijvoorbeeld met omwonenden, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zo zorgen we samen voor een balans in opvang en leefbaarheid en krijgt asielopvang een goede plek in de buurt.





