Hevige onweersbuien na lange droogte veroorzaken wateroverlast en verstoringen in Nederland

Na een maand droogte trokken er sinds gisteravond hevige onweersbuien over Nederland, wat leidde tot wateroverlast, een stilgelegde voetbalwedstrijd en belemmeringen bij het bestrijden van een natuurbrand. Hoewel de waarschuwingen nu zijn opgeheven, blijft de bodem in veel gebieden droog, wat risico's met zich meebrengt voor eventuele nieuwe regenval.

Na een lange periode van droogte, die al ruim een maand aanhield, trokken er sinds gisteravond vanuit het zuiden van het land regen- en onweersbuien over Nederland.

Deze buien gingen plaatselijk gepaard met hagel, windstoten en hevige neerslag in korte tijd. Voor een groot deel van het land gold code geel, maar inmiddels is die waarschuwing nergens meer van kracht. De buien bereikten het noorden en noordoosten pas in de nacht, maar waren tegen die tijd al aanzienlijk afgezwakt. De eerste donkere wolken begonnen zich al aan het begin van de avond samen te pakken boven het zuiden van Nederland.

De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd veroorzaakte op sommige plekken wateroverlast, met name in Limburg. De droge grond kon het water slecht opnemen, waardoor het wegstroomde en niet werd geabsorbeerd. Dit leidde tot overstromingen en lokale problemen. Een opmerkelijk incident vond plaats tijdens de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar in Nijmegen.

Toen het begon te onweren boven het stadion, werd de wedstrijd stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen. Na ongeveer een half uur kon de wedstrijd echter worden hervat, nadat de ergste onweersbuien waren gepasseerd. Ook het bluswerk bij de natuurbrand in Budel werd belemmerd door het onweer. Volgens Omroep Brabant moesten de speciale brandweerteams die te voet werkzaam waren met handgereedschap het bos verlaten omdat de situatie te gevaarlijk werd.

Deze teams opereren op plekken waar blusvoertuigen niet kunnen komen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor onweersbuien. De combinatie van droogte en plotselinge hevige regenval toont aan hoe snel het weer in Nederland kan omslaan. Hoewel de buien nu zijn afgezwakt, blijft de bodem in veel gebieden nog steeds droog, wat betekent dat eventuele nieuwe regenval snel kan leiden tot wateroverlast. Experten waarschuwen dat dit soort extreme weersomstandigheden in de toekomst vaker kunnen voorkomen als gevolg van klimaatverandering.

Burgers worden geadviseerd om alert te blijven op weeralerts en zich voor te bereiden op plotselinge veranderingen in het weer





