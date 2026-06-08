Hevige brand verwoest garagebedrijf in Norg en dwingt evacuatie van buurtbewoners

Een enorme brand verwoestte gisteren het garagebedrijf aan het Westeind in Norg, waardoor het gebouw volledig tot puin werd gereduceerd. Brandweerteams uit Drenthe en Groningen moesten ingrijpen, gasflessen veroorzaakten knallen en bewoners van de Molenstraat en Kerkhofsdrift werden geëvacueerd. De brand verspreidde zich niet naar het naastgelegen tankstation.

Grote brand verwoest garagebedrijf in Norg en dwingt evacuatie van omwonenden Gisterenmiddag sloeg een hevige brand uit in een bedrijfsgebouw aan het Westeind in Norg , een klein dorpje in Drenthe.

Het pand, waar een lokaal garagebedrijf gevestigd was, werd ingeslopen door een vlammenzee die zich razendsnel door de structuur verspreidde. Binnen enkele minuten stond het gebouw volledig in lichterlaaie en werd het al snel een kolos van gloeiend puin. Honderden meters rook stegen op en bereikten de lucht, waardoor de autoriteiten een NL‑alert uitschreven om de inwoners van de directe omgeving te waarschuwen voor de gevaarlijke situatie.

Binnen een kort halfuur waren zowel brandweerkorpsen uit Drenthe als uit het naburige Groningen ter plaatse. De inzet was enorm: tientallen brandweerlieden, meerdere brandweerpompen, een speciaal uitgeruste graafmachine en diverse reddingsvoertuigen werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen en te voorkomen dat het zich verder verspreidde. De brand mislukte echter niet alleen door de enorme hitte, maar ook door de aanwezigheid van gasflessen in het gebouw.

Terwijl de brandweer de vlammen bestreed, klonken er meerdere harde knallen die volgens de Verenigde Regionale Brandweer (VRD) afkomstig waren van de explosieve gascilinders. Deze knallen veroorzaakten kortstondige terugslag en dwongen de brandweerlieden om extra voorzichtig te werk te gaan. Dankzij hun snelle en gecoördineerde optreden kon de brand echter niet overslaan op het aangrenzende tankstation, een potentieel rampzalig scenario dat het zou hebben verergerd met brandstofexplosies.

De brandweer hield de situatie onder nauwlettend toezicht en gebruikte de graafmachine om door het dikke puin te graven en de smeulende resten te bereiken, waardoor herontsteking werd voorkomen. De impact van de brand reikte verder dan alleen de verwoesting van het garageteel. Woningen langs de Molenstraat en de Kerkhofsdrift moesten geëvacueerd omdat rook en gevaarlijke stoffen zich richting de woonwijken verspreidden. Bewoners werden tijdelijk ondergebracht in een nabijgelegen sporthal en kregen begeleiding van de gemeente.

Pas nadat de brandweer alle betrokken gebouwen had gecontroleerd en veilig had verklaard, mochten ze hun huizen weer betreden. Het pand zelf is echter volledig verloren; de brandweer heeft bevestigd dat het bedrijfspand niet meer te redden valt en dat een eventuele sloop van de resten noodzakelijk is. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar de aanwezigheid van gasflessen wordt als een belangrijke factor gezien.

De gemeenschap van Norg staat nu voor de uitdaging om de schade te herstellen, de getroffen bedrijven te ondersteunen en te zorgen voor passende preventieve maatregelen om een dergelijke tragedie in de toekomst te voorkomen





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Norg Garage Evacuatie Brandweer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kevin en Ronald vinden vermiste man (73): 'Hij wist niet dat het al zondag was'Een groep wielrenners heeft zondagochtend een vermiste 73-jarige man uit Wezep gevonden in een bosgebied.

Read more »

Grote brand in garagebedrijf Norg: NL-alert uitgezonden, pand verwoestEen grote brak brand in een garagebedrijf aan het Westeind in Norg. De brand veroorzaakte dikke zwarte rook en leidde tot een NL-alert. De brandweer kon verhind dat de vlam overging op andere gebouwen, maar het bedrijfspand is volledig verwoest.

Read more »

Avondoverzicht: vermiste man gevonden, explosie bij pilatesstudio en meerEen vermiste man uit Wezep is door wielrenners gevonden in een bosgebied bij Epe. Ook werd een illegaal feest in Leuvenheim beëindigd, ontstond er een explosie bij een pilatesstudio in Oosterbeek, vond een schietpartij plaats in Berkel-Enschot en botsen twee auto's op de Kanaalroute. Daarnaast keert een relikwie van Sint Werenfridus terug naar Elst, wordt een vermist paragliderobject gemeld en herstelt sergeant Meijer zijn plek op een monument.

Read more »

Brand uitgebroken in garagebedrijf in NorgIn een garagebedrijf in Norg is vanmiddag brand uitgebroken. De brand aan het pand aan het Westeind ontstond rond 14.00 uur. Omdat er veel rook bij de brand vrijkomt, is een NL-alert verstuurd. Boven het dorp zijn grote zwarte rookwolken zichtbaar. Bij het blussen van de brand zijn korpsen uit zowel Drenthe als Groningen opgeroepen.

Read more »