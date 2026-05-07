Hevige brand bij afvalverwerker Sortiva in Alkmaar veroorzaakt grote schade

Een intense brand bij afvalverwerker Sortiva in Alkmaar heeft een belangrijke installatie voor de verwerking van biomassa verwoest, mogelijk veroorzaakt door een accu in het houtafval.

In de vroege ochtenduren werd de rust in Alkmaar bruut verstoord door een hevige brand bij het terrein van de afvalverwerker Sortiva . De locatie, gelegen in het industriële gebied Boekelermeer, werd het middelpunt van een spectaculaire maar beangstigende gebeurtenis.

Een installatie die specifiek is ontworpen voor het scheiden van metaal uit houtresten werd getroffen door een zeer intense vuurzee. De vlammen sloegen hoog op en veroorzaakten enorme rookkolommen die kilometers ver zichtbaar waren. Vooral automobilisten op de nabijgelegen snelweg A9 konden de dikke, zwarte rookwolken niet ontgaan, wat leidde tot onrust en vragen over de ernst van de situatie. De brandweer werd direct ingeschakeld om het vuur te bestrijden voordat het zou overslaan naar andere delen van het complex.

Hoewel de materiële schade als enorm wordt omschreven, is het een grote opluchting dat er geen zware gewonden zijn gevallen. Er waren echter wel vier medewerkers die direct betrokken waren bij de incidenten of zich in de nabijheid van de rook bevonden tijdens het blusproces. Deze personen meldden zich bij de ingang van het terrein, waar zij werden opgevangen door ambulancepersoneel.

De focus lag hierbij op het controleren van de luchtwegen, aangezien de inademing van giftige rookgassen bij dit soort industriële branden een aanzienlijk risico vormt. Na grondig onderzoek konden de medewerkers ter plaatse worden ontslagen. Woordvoerder Jan Dirks van Sortiva gaf aan dat de betrokkenen vooral met de schrik waren gekomen, maar dat hun gezondheid niet in gevaar was. De snelle reactie van de hulpdiensten heeft waarschijnlijk voorkomen dat de situatie escaleerde tot een medisch noodgeval.

De focus van het onderzoek is nu volledig gericht op de oorzaak van de brand. Volgens voorlopige bevindingen is het zeer waarschijnlijk dat een accu, die per ongeluk tussen de houtresten terecht was gekomen, de boosdoener is. In de moderne afvalverwerking vormen lithium-ion batterijen een groeiend probleem. Wanneer deze batterijen worden beschadigd door zware machines, zoals de scheidingsinstallaties van Sortiva, kunnen ze in een staat van thermische runaway terechtkomen.

Dit betekent dat de batterij intern kortsluiting maakt, waardoor de temperatuur razendsnel stijgt en er brand ontstaat die zeer moeilijk te blussen is. Dit specifieke incident onderstreept de grote uitdagingen waar afvalverwerkers mee kampen bij het zuiveren van biomassa. De aanwezigheid van een klein elektronisch component in een enorme berg hout kan leiden tot catastrofale gevolgen voor de infrastructuur. De impact op de bedrijfsvoering van Sortiva is aanzienlijk.

De installatie waarin het hout wordt gerecycled tot biomassa is voorlopig volledig onbruikbaar. Deze installatie speelt een cruciale rol in de keten, aangezien de geproduceerde biomassa direct wordt geleverd aan de naastgelegen energiecentrale van HVC voor verbranding. Zonder deze machine stopt de lokale aanvoerlijn. Toch is er een zekere mate van optimisme over de continuïteit van de leveringen.

Sortiva beschikt namelijk over meerdere locaties en installaties in de regio, waardoor de stroom van brandbaar materiaal naar de energiecentrale gewaarborgd blijft. De logistiek wordt nu aangepast om het tekort in Alkmaar op te vangen. Desondanks blijft de vraag hoe lang het herstel van de verwoeste installatie zal duren, aangezien er mogelijk nieuwe onderdelen besteld moeten worden en de veiligheidsinspecties streng zullen zijn. Naast de directe schade aan de machine is er ook aandacht voor de milieu-impact van de brand.

De enorme rookwolken die boven de A9 hingen, bevatten waarschijnlijk residuen van verbrand plastic en metaal, wat altijd zorgen baart bij omwonenden en lokale autoriteiten. Sortiva zal in samenwerking met de gemeente Alkmaar en milieu-inspecties moeten vaststellen of er schadelijke stoffen in de bodem of lucht zijn achtergebleven.

Dit incident dient als een waarschuwing voor de hele sector van afvalbeheer: de transitie naar een circulaire economie, waarbij hout wordt hergebruikt als energiebron, is essentieel, maar brengt nieuwe risico's met zich mee door de vervuiling van afvalstromen met elektronica. De komende tijd zal Sortiva waarschijnlijk investeren in strengere controles en betere detectiemethoden om accu's uit de houtstroom te filteren voordat ze de kritieke installaties bereiken





