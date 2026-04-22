Hevig debat in Tweede Kamer over haalbaarheid openingsdatum Lelystad Airport

Het kabinet krijgt in de Tweede Kamer veel kritiek op het voornemen om Lelystad Airport in 2027 te openen. Oppositie en coalitie betwijfelen of dit juridisch haalbaar is gezien de stikstofproblematiek en stellen vragen over de prioriteiten voor stikstofruimte.

De plannen van het kabinet om Lelystad Airport in oktober 2027 operationeel te krijgen voor vakantievluchten hebben in de Tweede Kamer geleid tot een fel en langdurig debat. Veel fracties reageerden kritisch op de datum die minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat naar voren heeft geschoven. De kern van de kritiek is dat deze planning voorbijgaat aan de complexe realiteit van het stikstofdossier.

Volgens tegenstanders is het noemen van een specifieke openingsdatum een vorm van misleiding, aangezien het verstrekken van de noodzakelijke natuurvergunning volledig afhankelijk is van het oplossen van de stikstofcrisis. Ines Kostic van de Partij voor de Dieren sprak in dit kader zelfs van totale misleiding, terwijl Pieter Grinwis van de ChristenUnie waarschuwde voor het risico van een overbeloofde belofte, waarbij de verwachtingen niet waargemaakt kunnen worden door juridische blokkades. Minister Karremans verdedigde de keuze voor oktober 2027 door te stellen dat hij hiermee enkel invulling geeft aan de afspraken uit het coalitieakkoord. Hij benadrukte dat de datum fungeert als een stip aan de horizon en geenszins een garantie is dat er daadwerkelijk tickets kunnen worden geboekt. Er moet nog een aanzienlijke hoeveelheid werk worden verzet, waaronder de vaststelling van de vliegroutes. Tijdens het debat werden zorgen geuit over de zogenaamde laagvliegroutes boven Gelderland en Overijssel. Hoewel de bewindsman aangaf dat het langdurig laagvliegen definitief tot het verleden behoort door snellere klimprofielen van vliegtuigen, bleven partijen als GroenLinks-PvdA, PvdD en SP sceptisch over de effectiviteit van deze maatregelen. Naast de vergunningen en routes moet het luchthavenbesluit nog worden doorlopen, inclusief inspraakprocedures en advisering door de Raad van State, wat een uiterst strak tijdpad betekent van minder dan anderhalf jaar. De politieke verdeeldheid kwam duidelijk naar voren bij de vergelijking tussen de luchtvaart en andere maatschappelijke sectoren. Sandra Beckerman van de SP bekritiseerde het kabinet door de situatie rond Lelystad Airport te spiegelen aan de woningbouw en de landbouw. Zij stelde dat het onbegrijpelijk is dat voor de luchtvaart wel stikstofruimte lijkt te worden gevonden, terwijl projecten voor boeren en woningzoekenden jarenlang worden stilgelegd vanwege stikstofbeperkingen. Ook regeringspartij D66 vroeg zich hardop af hoe de prioriteiten voor stikstofruimte worden gewogen. Moet Lelystad Airport voorrang krijgen op het knooppunt Hoevelaken of op de boerensector? De VVD blijft ondertussen onverminderd voorstander van zowel de vakantievluchten als de komst van F-35 gevechtsvliegtuigen naar de luchthaven. Minister Jaimi van Essen van Landbouw bevestigde tot slot dat een natuurvergunning pas afgegeven kan worden wanneer onomstotelijk vaststaat dat de luchthaven het natuurherstel niet belemmert. De juridische toetsing hiervan is uiterst complex, aangezien er een hiërarchie in stikstofgebruik bestaat waarbij woningbouw en landbouw doorgaans prioriteit genieten boven infrastructurele projecten. De vraag blijft of Lelystad Airport binnen dit strikte kader ooit werkelijk van de grond zal komen





Lelystad Airport Stikstofbeleid Tweede Kamer Luchtvaart Natuurvergunning

