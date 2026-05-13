Het marineschip Zr. Ms. Evertsen is terug in Nederland na missie in de Middellandse Zee vanwege de oorlog in Iran

Het marineschip Zr. Ms. Evertsen is terug in Nederland na een missie in de Middellandse Zee vanwege de oorlog in Iran. Het schip was naar het oosten van de Middellandse Zee gestuurd om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen met hulp van Frankrijk. De inzet werd echter verlengd en Nederland denkt nog wel na of het gaat bijdragen aan de beveiliging van de Straat van Hormuz.

Het marineschip Zr. Ms. Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen twee maanden op missie in de Middellandse Zee vanwege de oorlog in Iran .

Vanochtend is het teruggekeerd naar de marinebasis in Den Helder. De Evertsen was naar het oosten van de Middellandse Zee gestuurd om landen in die regio te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Frankrijk had gevraagd om daarbij te helpen. Het schip vertrok in maart en ging aanvankelijk voor een maand, maar de inzet werd verlengd.

Begin deze maand schreven defensieminister Yesilgöz en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer dat de Evertsen niet nog langer in het gebied zou blijven. Waarom de missie niet werd verlengd, stond niet in de Kamerbrief. Ondertussen denkt Nederland nog wel na of het gaat bijdragen aan de beveiliging van de Straat van Hormuz, schreven de ministers in de Kamerbrief. Meer dan veertig landen zijn betrokken bij deze plannen.

In de smalle zeestraat is het al een tijd onrustig. Verschillende schepen zijn hier beschoten





