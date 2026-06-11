Het KNMI gaat vanaf eind deze maand een kwartier van tevoren waarschuwingen afgeven voor gebieden waar zware buien aankomen. Ook worden de kleurcodes geel, oranje en rood steeds vaker toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies.

Het KNMI gaat eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Vanaf eind deze maand komen er een kwartier van tevoren meldingen in gebieden waar zware buien aankomen.

Ook worden de bekende kleurcodes geel, oranje en rood steeds vaker toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies. Die verandering is volgens meteorologen een logische stap. Extreem weer houdt zich immers niet aan topografische grenzen.

"Die zijn door mensen gemaakt en het weer heeft daar zelden een boodschap aan. De provinciegrens tussen Groningen en Drenthe is een goed voorbeeld", beaamt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis.

"Die grens loopt dwars door de Veenkoloniën op een plek waar het landschap aan beide zijden gelijk is. Het weer verneemt daar niets van, maar de landschapsverandering tussen het Drents Plateau en de Veenkoloniën speelt wel een rol in het weer en die zien we juist niet terug op de waarschuwingskaartjes.





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