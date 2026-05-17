Het extreme regenval bij SC Heerenveen - Ajax (0-0) led tot een lichte onderbreking van de wedstrijd, maar was geen succes

De voormalige SC Heerenveen-speler Arnold Bruggink en de analist Kenneth Perez vatten in de persconferentie samen een spannende wedstrijd bij SC Heerenveen en Ajax (0-0): 'Deze wedstrijd had je echt een kwartier stil moeten leggen''. De extreme regenval leidde tot een tijdelijke onderbreking van de wedstrijd, maar was volgens beide oud-spelers geen succes. Al met al bleef het bij gelijkspel. De nieuwe verwachting is nu voor de play-offs.

De extreme regenval tijdens het SC Heerenveen - Ajax (0-0) zorgt voor een tijdelijke onderbreking van de wedstrijd, waarschuwt Arnold Bruggink en Kenneth Perez in de persconferentie.

Door het gelijkspel moeten de Amsterdammers de play-offs over nemen om een ticket voor de Conference League te verdienen. Bruggink is geschokt door de omstandigheden in Friesland.

'Deze wedstrijd had je echt een kwartier stil moeten leggen', stelt hij. 'We hebben er ook keihard om gelachen af en toe. Maar het sloeg helemaal nergens op. Het kan eigenlijk niet.

Je hoeft geen weerman te zijn om te bedenken dat als je dit een kwartiertje had stilgelegd, dat het daarna beter bespeelbaar was.

' Perez is het eens met zijn collega. 'Dat zag je later ook. Maar het percentage goede passes was 88 procent in de eerste 85 minuten, daarna daalde het naar 55 procent in de laatste vijf minuten', aldus de analist. Volgens Bruggink en Perez was de extreme regenval wel degelijk een rol gespeeld in het mislopen van Europees voetbal voor Ajax.

'Voor een club als Ajax is het super belangrijk om Europees voetbal te halen. Dit is overmacht', aldus Bruggink. Perez sluit zich daar deels bij aan met een knipoog.

'Ik gunde Ajax wel die tien minuten rust om even op adem te komen.





