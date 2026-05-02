Het Dineum: Een culinaire kunstervaring in Den Haag die je zintuigen prikkelt

Het Dineum in Den Haag is een unieke attractie die kunst en eten combineert. Bezoekers maken een reis door verschillende ruimtes die de cycli van eten verkennen, waarbij de focus ligt op de ervaring van het eten zelf.

Bezoekers werpen een voorzichtige blik op hun bolvormige glazen, gevuld met een bruisend blauw drankje. Fijne damp kringelt omhoog, alsof het brouwsel rechtstreeks uit een scheikundelab komt.

De omgeving is volledig rood: muren, vloer, zelfs de aangeboden hapjes. Dit is het Dineum in Den Haag, een unieke ervaring die de grenzen tussen kunst en gastronomie vervaagt. Den Haag heeft een nieuwe, intrigerende attractie rijker. Het Dineum positioneert zichzelf bewust niet als een traditioneel museum of restaurant.

'Hier komt men niet voor een klassieke schnitzel met friet', benadrukt bedenker Charly de Wit. Maar wat is het dan wel? Het is een meeslepende reis door verschillende thematische ruimtes, waarin elke kamer een ander aspect van de cycli rondom eten belichaamt.

'Veel mensen associëren eetbare kunst met iets dat er visueel aantrekkelijk uitziet en toevallig ook geconsumeerd kan worden', legt Charly uit. 'Bij het Dineum staat de ervaring van het eten zelf centraal. Je bent verplicht het eten te consumeren om de kunst volledig te begrijpen.

' Dit klinkt wellicht abstract, en dat is precies de bedoeling. Zoals kunstenares Charly het verwoordt: 'Als ik dit in woorden kon vangen, zou ik het vertellen. Dit is iets dat je met al je zintuigen moet ervaren.

' De eerste ruimte, een intense rode omgeving geïnspireerd op het iconische schilderij 'Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue', prikkelt de zintuigen onmiddellijk. Hier is het nog toegestaan om foto's te maken, de ruimte is uitermate geschikt voor Instagram. Vervolgens volgt de eerste verrassing: de telefoons worden ingenomen en pas aan het einde van de tour teruggegeven. Dit kan voor sommige deelnemers even wennen zijn.

Met een groep van acht personen betreedt men de volgende ruimte, waar alles lijkt te wiebelen. De vloer, de stoelen, zelfs het servies lijkt een eigen leven te leiden. Op de achtergrond klinkt een pulserende hartslag. Welkom bij de simulatie van het begin van het leven.

Gedesoriënteerd en voorzichtig proeft de groep de ronde, doorschijnende balletjes.

'De ruimte symboliseert werkelijk de baarmoeder', concludeert een van de deelnemers. Daarna strompelt de groep verder naar de volgende fase van de eetcyclus, namelijk de productie van voedsel. Voor deze fase heeft kunstenares Charly zich laten inspireren door de realiteit van de vleesindustrie. De groep neemt, als gehoorzame schapen, plaats in metalen hokken.

Een vriendelijke 'boer' in een blauwe overall vult een emmer met smakelijke hapjes in de voederbakken.

'Je voelt je echt even een dier', zegt een bezoeker. 'Het is grappig, maar tegelijkertijd ook pijnlijk confronterend. ' We hebben beloofd niet alle details van de tour te onthullen, dus we maken een sprong naar de laatste fase. Van tevoren heerst er wat spanning binnen de groep: wat staat ons te wachten in de laatste fase van het eten?

Een toilet, de darmen? Het is echter niets van dat alles.

'De laatste fase van eten is adem', legt Charly uit. 'Alles wat in het toilet belandt, is het deel dat je niet hebt kunnen verteren. Het deel dat je energie geeft, verlaat je lichaam via je adem.

' In een serene witte tent staan schatkistjes en een stimulerend drankje. Een ervaren 'yogi' begeleidt de groep door een ademhalingsoefening, waarna de reis is voltooid. Zoals op elk goed feestje sluit men af met koffie of thee en een zoete lekkernij.

'We zorgen ervoor dat de kunsttoer in zijn geheel voldoende calorieën bevat, zodat je aan het einde wel verzadigd bent', legt Charly uit. De groep praat nog even na over de intense ervaring. De algemene conclusie: 'Het is iets dat je eigenlijk niet kunt uitleggen, je moet het gewoon zelf ervaren.

' De eerste proeftour stond bezoekers nog toe hun telefoon te gebruiken, maar inmiddels is het inleveren van de telefoon een integraal onderdeel van de Dineum-ervaring. Het Dineum biedt een unieke en prikkelende kijk op de relatie tussen eten, kunst en onze zintuigen, en is een absolute aanrader voor iedereen die op zoek is naar een onvergetelijke ervaring





