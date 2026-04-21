Het bruggeninfarct: De sluimerende infrastructuurcrisis van Nederland

Nederland kampt met een grootschalig probleem: duizenden verouderde bruggen dreigen voor een vastgelopen infrastructuur te zorgen. Onderzoeker Corine Nijenhuis waarschuwt voor de gevolgen.

Nederland staat voor een ongekende infrastructurele uitdaging die door experts inmiddels wordt aangeduid als een bruggeninfarct. Het land, dat van oudsher wordt verbonden door een complex web van waterwegen en oeververbindingen, ziet de staat van haar bruggen in rap tempo verslechteren. Corine Nijenhuis, een gerenommeerd onderzoeker en schrijfster die zelf op een binnenvaartschip in de Amsterdamse Houthavens woont, luidt de noodklok.

Zij stelt dat het jarenlange gebrek aan onderhoud nu omslaat in een kritieke situatie die zowel de scheepvaart als het wegverkeer dreigt te verlammen. De kern van het probleem ligt in de leeftijd van de constructies. Tienduizenden bruggen in ons land zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Deze bouwwerken bereiken nu collectief het einde van hun technische levensduur, wat betekent dat ze vrijwel tegelijkertijd ingrijpende renovaties of volledige vervanging behoeven. De impact van deze veroudering is volgens Nijenhuis niet te onderschatten. Wanneer bruggen niet meer openen voor de scheepvaart, gedwongen door technische mankementen of veiligheidsrisico’s, ontstaat er een logistieke kettingreactie. Binnenvaartschepen moeten uitwijken naar langere routes, wat extra brandstof en tijd kost. Wanneer het watervervoer stagneert, kiezen logistieke bedrijven vaker voor de weg. Dit zorgt voor een ongewenste toename van vrachtverkeer op de toch al overbelaste snelwegen, waardoor de druk op diezelfde infrastructuur alleen maar verder toeneemt. Het is een vicieuze cirkel die de economische stabiliteit en mobiliteit in Nederland direct bedreigt. De politieke wereld in Den Haag begint de ernst van de situatie langzaam te erkennen. Minister Vincent Karremans werkt momenteel aan een prioriteitenlijst om de meest urgente knelpunten in de infrastructuur aan te pakken. Er hangt een prijskaartje van tientallen miljarden euro’s aan dit dossier, een bedrag dat noodzakelijk is om de boel draaiende te houden. Hoewel de minister poogt om onderhoud weer een sexy thema te maken in het politieke debat, reageert Nijenhuis daar sceptisch op. Zij benadrukt dat onderhoud geen modieus onderwerp moet zijn, maar een bittere noodzaak die in het verleden te vaak op de tweede plaats kwam. Het structurele tekort aan reserveringen voor onderhoud, terwijl er wel geld is voor de aanleg van nieuwe projecten, noemt zij een wonderlijke maar zorgwekkende keuze. Nijenhuis pleit voor een fundamentele herbezinning op de financiering en het gebruik van de Nederlandse waterwegen. In tegenstelling tot veel buurlanden is het gebruik van sluizen en bruggen voor de scheepvaart vaak gratis, wat de houdbaarheid van het systeem onder druk zet. Zij suggereert dat een herziening van deze kostenstructuur noodzakelijk kan zijn om de nodige investeringen te kunnen bekostigen en de infrastructuur op de lange termijn te waarborgen. Naast de puur technische en financiële aspecten, wijst Nijenhuis op een dieperliggende historische context. In de vroege geschiedenis van Nederland was water de verbindende factor die steden en regio’s met elkaar verbond. Pas met de opkomst van het landverkeer veranderde water in een barrière die overwonnen moest worden met bruggen. Deze historische spanning tussen land- en watergebruik is nog altijd voelbaar. Het beleid van de toekomst moet daarom een integrale benadering kiezen, waarbij de belangen van zowel de scheepvaart als het wegverkeer in evenwicht worden gebracht. Het gevaar van stilzitten is echter groter dan alleen economische schade. Nijenhuis waarschuwt dat we niet moeten wachten tot er daadwerkelijk situaties ontstaan waarbij constructies instorten of onveilig worden. De verantwoordelijkheid voor het behoud van een functionerend Nederland ligt nu bij de beleidsmakers. Het is een cruciaal kantelpunt: of we investeren nu fors in de vervanging en het onderhoud van onze bruggen, of we accepteren dat Nederland in de nabije toekomst letterlijk en figuurlijk vast komt te lopen. De roep om daadkracht is luider dan ooit en de tijd dringt voor een infrastructuur die het land weer in beweging krijgt





