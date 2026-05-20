Het brein van een moordenaar: hoe het Pieter Baan Centrum en Teylingereind onderzoeken of een verdachte psychisch ziek is

Het Pieter Baan Centrum en Teylingereind zijn klinieken waar moordenaars en criminelen worden onderzocht om erachter te komen of ze een psychische stoornis hebben. De directeur van het Pieter Baan Centrum, Sabine Roza, en de groepsleider van Teylingereind, Anika, vertellen over hun werk en hoe ze te werk gaan tijdens de observatie.

Het Pieter Baan Centrum is de meest besproken kliniek van Nederland. Moordenaar s en verkrachters worden hier wekenlang geobserveerd om erachter te komen of ze een psychische stoornis hebben.

Meestal zitten ze er rond zes weken. Heel vaak ga je je in grote zaken toch afvragen: wat speelt er allemaal in iemands hoofd? En om erachter te komen hoe iemand in elkaar steekt, wordt deze persoon geobserveerd. Directeur van het Pieter Baan Centrum Sabine Roza legt uit dat cliënten dagbesteding hebben en naast hun cel ook een woonkamer tot hun beschikking hebben.

Onze groepsleiders leven het leven mee met de mensen die bij ons verblijven, maar doen dat eigenlijk voortdurend vanuit een observerende houding om te zien wat er gebeurt. Toch kan ik me voorstellen dat als je hieraan denkt, je denkt dat er via camera’s wordt meegekeken of inderdaad via van die spiegels waar je één kant op kunt kijken. Maar dat is dus niet wat hier gebeurt.

De moordenaar van Lisa, Chris Jude, wordt momenteel onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Tijdens de meest recente zitting van Chris Jude is besloten dat hij er langer blijft. Nog zeven weken extra. Chris Jude zou stemmen hebben gehoord die hem opdroegen om vreselijke dingen te doen.

Ook zware en beruchte criminelen uit het verleden werden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Willem Holleeder was bijvoorbeeld een bekende weigeraar. Hij heeft niet meegewerkt aan het onderzoek en daarom is er ook nooit echt een duidelijke diagnose geweest. Andere bekende namen zijn Ridouan Taghi, de schutter van de tramaanslag in Utrecht, Volkert van der G. (de moordenaar van Pim Fortuyn) en Frans Meijer van de Heinekenontvoering.

Teylingereind is een justitiële jeugdinrichting gevestigd in Sassenheim. Een soort Pieter Baan Centrum voor jongeren. Groepsleider Anika van Teylingereind legt uit dat er jongeren van 13 tot en met 23 jaar geobserveerd worden. Als groepsleider ben je onderdeel van het dagprogramma en van de observatie.

Je hebt zoveel dingen waar je naar kijkt. Onderzoeker Merijne Groeneweg houdt zich voornamelijk bezig met jongeren die in Teylingereind zitten. Je hoort natuurlijk heel vaak: 'Ja, ze hebben een slechte jeugd gehad.

' Klopt dat als jij naar de statistieken kijkt? We zien inderdaad dat een groot deel van de groep die in Teylingereind is onderzocht, te maken heeft gehad met verwaarlozing, huiselijk geweld, uithuisplaatsingen en gescheiden ouders; het overgrote deel. Maar dat slechte jeugd hoeft niet te betekenen dat we daar ook iets mee moeten in het onderzoek. Laten we die mythe gelijk maar even uit de wereld helpen





