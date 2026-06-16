Na het ontslag van Sabri Lamouchi wegens ongeregeldheden heeft Tunes毕 in haste Hervé Renard aangesteld als nieuwe bondscoach. De FTF hoopte met deze zet stabiliteit te brengen in een periode van onrust, ruzies en een gevecht in het hotel. Renard, een ervaren coach met een uitgebreid palmares, krijgt een missie die verder gaat dan het komende WK.

Tunesië heeft in razendsnel tempo een nieuwe bondscoach aangesteld. Na het ontslag van Sabri Lamouchi , enkele uren na de nederlaag van 5-1 tegen Zweden, is de Fransman Hervé Renard de nieuwe coach van de Carthago Eagles .

Volgens journalist Romain Molina heeft de Tunesische voetbalbond (FTF) Renard aangesteld, ondanks dat eerder mondelinge afspraken waren met Mondher Kebaier, de huidige technische directeur. De snelle beslissing komt na een periode van grote onrust binnen het team. Lamouchi werd ontslagen wegens ongewenst gedrag, onder meer ruzies met journalisten en een explosieve sfeer in de kleedkamer. Er werd gemeld van een gevecht in het spelershotel na de nederlaag tegen Zweden.

Debond koos ervoor om buiten de eigen kring te grijpen en heeft Renard, een ervaren coach met een uitgebreid palmares, een missie aangeboden die verder reikt dan het komende Wereldkampioenschap. Renard, die eerder dit jaar onverwacht vertrok bij Saudi-Arabië, zou volgens de bronnen verschillende voorwaarden hebben gekregen. De FTF hoopte met deze zet stabiliteit te brengen in een chaotische periode, iets wat cruciaal is voor een land waar voetbal een immense passie is.

De komst van Renard wordt gezien als een poging om de sportieve en organisatorische problemen aan te pakken die de nationale ploeg lange tijd hinderen. Zijn ervaring met verschillende nationale teams en clubs in Afrika en Azië maakt hem tot een logische keuze voor een bondscoach die de druk moet kunnen hanteren.

Bovendien zal hij moeten werken aan de herstructurering van het jeugdprogramma en het verbeteren van de communicatie met de media, twee Themen waar de FTF al langlastig mee worstelt. De aankondiging van Renard is met gemengde gevoelens ontvangen; sommige supporters zien het als een frisse wind, terwijl anderen vrezen dat een buitenlander de spirituele band met de eigen cultuur niet kan leggen.

Internationaal gezien betekent deze zet een nieuwe fase voor Tunesië, een land dat consequent kwalificeert voor grote toernooien maar vaak faalt in de knock-outfases. Met Renard aan het roer zal de verwachting zijn dat er meer professionaliteit en tactische flexibiliteit komt. De FTF heeft blijkbaar besloten dat het tijd is voor radicale verandering, ook al betekent dat het vertrouwen in eigen ressources opzij zetten.

De komende weken zullen uitwijzen hoe Renard zijn visie zal implementeren en of hij de huidige generatie sterke spelers, zoals onder meer Youssef Msakni en Wahbi Khazri, kan motiveren tot hun beste prestaties. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van een{





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