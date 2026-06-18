Hersenschudding Quinten Timber: Nederlands elftal kompakt tegen Zwiden, Koeman beschikt over volle selectie

Quinten Timber van Olympique Marseille heeft een lichte hersenschudding opgelopen tijdens een training van het Nederlands elftal in Kansas City. Hierdoor mist hij het tweede WK-groepsduel tegen Zweden. Midfielder Teun Koopmeiners gaf uitleg over de blessure. Bondscoach Ronald Koeman kan voor de rest beschikken over al zijn spelers.

De voorbereiding van het Nederlands elftal op het WK wordt geteisterd door een blessure. Quinten Timber heeft tijdens een training een lichte hersenschudding opgelopen en zal het tweede groepsduel tegen Zweden missen.

De middenvelder van Olympique Marseille kreeg een klap tijdens een besloten oefendele in Kansas City, buiten het zicht van de media. Hoofdblessure vernietigt droom van WK-debuut voor Timber. De 22-jarige Timber, die zijn eerste WK-roep ooit had verdiend, stapte na de botsing meteen van het veld. Medisch personeel kwam meteen naar binnen en onderzocht hem.

Volgens Juventus-speler Teun Koopmeiners was het geen heel harde impact, maar zijn gevoel was dat er wel protocollen golden voor dit soort situaties. De doctor liep meteen het veld op. Koeman: Timber mist Zwiden, rest selectie beschikbaar. Bondscoach Ronald Koeman bevestigde dat Timber niet in staat zal zijn om te spelen tegen Zweden.

Overige spelers zijn gezond en beschikbaar. Het Nederlands elftal traint vrijdag nog een laatste keer in Kansas City, waarna het team vliegt naar Houston voor de persconferentie en het volgende duel. Timber zat eerder al uit bij een voorbereidings duel van Oranje na een eerdere blessure. Deze nieuwe hersenschudding betekent een zware tegenslag in zijn internationale carrière.

Zowel Timber als het team zal moeten hope dat het opkomt voor de volgende wedstrijd





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