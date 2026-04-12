Herontwikkeling Koopmansplein Assen: Visie van Welink en de Toekomst van de Binnenstad

Vastgoedondernemer Alfred Welink presenteert ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van het Koopmansplein in Assen, met focus op een groene passage en de verbinding met De Nieuwe Kolk. De plannen komen te midden van de herontwikkelingsplannen van de gemeente Assen.

Het Koopmansplein in Assen staat mogelijk aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. Alfred Welink, directeur van Vastgoedbedrijf Ploegmakers, presenteert een ambitieus plan om de uitstraling en functionaliteit van het plein fundamenteel te veranderen. De vastgoedondernemer heeft de afgelopen tijd aanzienlijk geïnvesteerd in de omliggende panden, waaronder de HEMA en diverse gebouwen aan de overzijde van het plein.

De gemeente Assen heeft recentelijk het voormalige V&D-pand en het Forum verworven. Dit creëert een unieke kans voor een integrale herontwikkeling van het gebied, waarbij wonen, werken en recreatie naadloos worden gecombineerd. Welink benadrukt dat zijn plannen mede zijn geïnspireerd door de participatie van de gemeente en haar visie op de toekomst van de stad. Door nu al een ontwerp te presenteren, wil Ploegmakers proactief bijdragen aan de dialoog over de toekomstige inrichting van het Koopmansplein.\Historisch gezien is het Koopmansplein een plek met een rijke geschiedenis. Historicus Bertus Boivin, auteur van het boek Tussen Droom en Vrees over de transformatie van de binnenstad in de jaren 60 en 70, schetst een beeld van hoe het gebied in de loop der tijd is veranderd. Hij herinnert aan de huizen en zelfs een molen die ooit op de plek van de huidige HEMA stonden. Boivin is kritisch over de grootschalige sloop van historische gebouwen in het verleden om plaats te maken voor moderne winkelcentra. De subsidies in die tijd waren hierop gericht. Hij wijst erop dat veel van de gebouwen uit die periode inmiddels alweer zijn verdwenen. Boivin benadrukt dat het huidige plan in lijn moet zijn met de historische context en de kenmerken van de stad. De ontwikkeling van Assen volgde eeuwenlang de singels, wat een bepaalde identiteit aan de binnenstad gaf. De aanleg van het Koopmansplein betekende een breuk met deze ontwikkeling. Volgens Boivin is het belangrijk om te analyseren wat er in het verleden is gebeurd, in plaats van te proberen lessen te trekken. De behoeften en visies veranderen met de tijd.\Een centraal element in de plannen van Welink is de gedeeltelijke ondergrondse aanleg van de Weiersstraat, ter hoogte van De Nieuwe Kolk. Deze ingreep is cruciaal om het Koopmansplein en De Nieuwe Kolk met elkaar te verbinden. Het beoogde resultaat is een groene passage, een parkachtige omgeving waar bewoners en bezoekers kunnen bewegen zonder hinder van autoverkeer. De kosten van het project zijn aanzienlijk, maar Welink beschouwt dit als een investering voor de lange termijn, van 50 tot 100 jaar. De visie op de toekomst van de stad is volgens hem belangrijker dan de exacte kosten. Het gaat om de vraag: welke stad wil Assen zijn? Door samen te werken en dezelfde doelen na te streven, is succes verzekerd. De plannen tonen een duidelijke ambitie om het Koopmansplein te transformeren naar een levendige en aantrekkelijke plek voor alle Assenaren. De samenwerking tussen de vastgoedondernemer en de gemeente is cruciaal voor het realiseren van deze toekomstvisie. Het project illustreert de dynamiek van stadsontwikkeling en de noodzaak om historische aspecten te combineren met moderne behoeften





Koopmansplein Assen Herontwikkeling Vastgoed Stadsontwikkeling

