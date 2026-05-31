Herlings verliest kostbare punten in Duitsland, Coenen vergroot voorsprong

Jeffrey Herlings viel uit in de eerste manche van de MXGP in Duitsland, waardoor zijn achterstand op leider Lucas Coenen groeide naar 28 punten. Lotte van Drunen werd tiende bij de vrouwen.

De Grand Prix van Duitsland in Teutschenthal heeft flink wat stof doen opwaaien in de MXGP -klasse. Jeffrey Herlings , de ervaren Nederlandse rijder die op 31-jarige leeftijd nog altijd tot de top van het wereldkampioenschap motorcross behoort, zag zijn kansen op de wereldtitel een flinke knauw krijgen.

In de eerste manche van de wedstrijd viel hij uit door materiaalpech, terwijl zijn grootste concurrent, de 19-jarige Belg Lucas Coenen, de overwinning pakte. Hierdoor groeide de achterstand van Herlings op Coenen van slechts 3 punten naar maar liefst 28 punten in het kampioenschap. Het was een bittere pil voor de Nederlander, die zaterdag in de kwalificatierace nog een vierde plaats had weten te bemachtigen.

De start van de eerste manche verliep echter rampzalig voor Herlings: hij was slecht weg en vond zichzelf terug op de vijftiende positie. Met veel doorzettingsvermogen wist hij op te rukken naar de achtste plaats, maar in de zevende ronde hield het op. Door een technisch defect aan zijn Honda moest hij te voet terugkeren naar het rennerskwartier, tot grote teleurstelling van zijn team en fans.

De modderige omstandigheden op het circuit maakten het er niet makkelijker op, en Herlings was niet de enige die worstelde met de grip. De beste Nederlander in de eerste manche was Kay de Wolf, die een solide vijfde plaats behaalde. Opvallend was ook de tiende plek van Roan van de Moosdijk, zijn hoogste klassering tot nu toe in een manche in de MXGP, wat hoop geeft voor de rest van het seizoen.

De tweede manche moest nog verreden worden, maar de schade voor Herlings was al aanzienlijk. De situatie in de strijd om de wereldtitel is nu nog spannender, met Coenen stevig aan de leiding. De jonge Belg, die twaalf jaar jonger is dan Herlings, toont zich steeds consistenter en lijkt klaar om zijn stempel op de klasse te drukken.

Het belooft een zware opgave te worden voor Herlings om de achterstand nog om te buigen, maar met zijn ervaring en eerdere successen is niets onmogelijk. Bij de vrouwen verliep de Grand Prix eveneens teleurstellend voor de Nederlandse hoop. Lotte van Drunen, de 18-jarige Yamaha-rijdster die vorig jaar al indruk maakte, kwam niet verder dan een vierde plaats in de eerste manche na een valpartij.

In de tweede manche ging het nog slechter: ze finishte als achttiende, waardoor ze overall slechts tiende werd. Dit resultaat was een flinke tegenvaller na haar vierde plaats in de openingswedstrijd in Frankrijk. Na twee van de vijf Grands Prix staat Van Drunen nu op de negende plaats in het kampioenschap, met 44 punten achterstand op de leidster Daniela Guillen uit Spanje.

Guillen, die de eerste twee wedstrijden wist te winnen, heeft een voorsprong van 6 punten op haar teamgenoot Kiara Fontanesi. De Spaans-Italiaanse combinatie lijkt voorlopig de maat te nemen in de vrouwenklasse. De volgende wedstrijd voor de vrouwen staat gepland voor het weekeinde van 18 en 19 juli in het Engelse Foxhill, waar Van Drunen hoopt terug te slaan. Het wordt een cruciale race om aansluiting te houden bij de top.

De fans hopen dat ze haar valpartijen achter zich kan laten en haar snelheid kan omzetten in een topprestatie. Al met al was de Grand Prix van Duitsland een weekend van extremen voor de Nederlandse motorcrossers. Aan de ene kant was er de teleurstelling bij Herlings en Van Drunen, aan de andere kant de opstekers voor Kay de Wolf en Roan van de Moosdijk. De MXGP-klasse blijft onvoorspelbaar en spannend, met Lucas Coenen die uitgroeit tot een serieuze titelkandidaat.

De komende weken zullen uitwijzen of Herlings zijn achterstand kan verkleinen of dat de jeugd definitief doorbreekt. Voor de vrouwen is het nog wijd open, maar Daniela Guillen heeft een sterke start gemaakt. Het Nederlandse kamp lijkt zich te moeten herpakken voor de volgende races. De motorcrosswereld kijkt reikhalzend uit naar de volgende GP in Engeland, waar beide klassen weer volop in actie komen.

Het belooft een boeiend seizoen te worden vol verrassingen en heroïsche gevechten op de modderige circuits





