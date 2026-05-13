Herke van der Weij benoemd tot eerste Regenboogambassadeur van Groningen

Herke van der Weij kreeg de benoeming tot Regenboogambassadeur van de provincie Groningen. Hij wil vooral focussen op het project 'De Veilige Kleedkamer' in de sportsector en het vergroten van acceptatie voor LHBTIQ+-mensen. De regio Groningen heeft hier stagnatie ervaren in de regio op diversiteit en requires actie volgens ambassadeur Van der Weij.

Herke van der Weij is benoemd tot de eerste Regenboogambassadeur van de provincie Groningen . Met deze benoeming wordt hij de tweede provinciale ambassadeur in Nederland die een dergelijke functie vervult.

Voorafgaand hieraan nam alleen Drenthe deze initiatief. De 47-jarige Herke, geboren in Friesland maar momenteel woonachtig in Utrecht, is zelfstandig ondernemer en азcrement werkzaam bij de afdeling Sport van de gemeente Baarn. Daarnaast is hij actief betrokken bij de sportkoepel NOC*NSF. Als kersverse ambassadeur benadrukt hij zijn verbondenheid met de regenbooggemeenschap: 'Ik ben onderdeel van de regenbooggemeenschap, ben getrouwd met een man en ben volwassen geworden in Groningen.

Gedeputeerde Pascal Roemers van de PvdA ziet de benoeming als een belangrijk moment: 'Nederland stond ooit bekend als het meest tolerante land ter wereld, maar helaas zijn we dat niet meer. We scoren bijvoorbeeld op de Rainbow Index – een ranglijst die landen beoordeelt op de juridische bescherming van LHBTIQ+-rechten – nu nog maar op de veertiende plaats, terwijl we vroeger op de vijfde stonden. Dit is een duidelijk signaal dat actie nodig is', aldus Van der Weij.

Van der Weij, die slechts acht uur per week in dienst is van de provincie, blijft voorlopig in Utrecht wonen.

'Ik blijf betrokken bij Groningen, zowel prive als zakelijk, maar verhuizen komt voorlopig niet in beeld. We bekijken vooral hoe de dingen zich ontwikkelen'. Hij begon dinsdag vorig week aan zijn ambassadeurschap en heeft nog geen verzoek gedaan om extra uren.

'Dat zien we nog wel. Ik begin mijn werk beroepsmatig in de sportsector omdat mijn netwerk daar ligt. Het initiatief 'De Veilige Kleedkamer', al succesvol in Drenthe, wil ik in deze provincie introduceren. Het programma zorgt voor een veilige sportomgeving voor LHBTIQ+-personen, iets waar behoefte aan is vanuit de gemeenten en naar waar ik direct aan wil werken.

Dit dossier heeft mijn prioriteit.

' De provincie heeft nog geen verklaring gegeven waarom eerder sprake was van zestien uren per week, nu gereduceerd tot acht. Ook is het aantal sollicitanten op de functie niet bekend. Roemers is in ieder geval verheugd: 'Iedereen moet vrij kunnen zijn om hand in hand te lopen en zich veilig te voelen. Dit is een belangrijke stap daarin.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regenboogambassadeur Groningen LHBTIQ+ Sport Acceptatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEC worstelt voor Europees spel na verlies tegen Groningen en uit tegen TwenteNEC loste zondag in de 33e minuut uit tegen FC Groningen met 2-1. De ploeg van Dick Schreuder speelde matig tot de overwinning en verloor als een streep door buitenspel te geven. NEC heeft de derde plek in de Eredivisie en de Europese voetbaltoegang in eigen hand. Echter, er blijven sterke concurrenten in de Eredivisie, waaronder FC Twente die gewinnend eindigde tegen Sparta Rotterdam.

Read more »

Staat van Groningen: herstel op gang, maar effecten nog niet zichtbaarDe nieuwe Staat van Groningen is gepresenteerd. Het rapport verschijnt jaarlijks om bij te houden hoe het staat met het herstel van Groningen.

Read more »

Zwolle - Land vertwijdt tot na dit seizoen bij FC GroningenBovendien blijft het onduidelijk waar zijn toekomst op gericht is. perspectives. Momenteel wordt hij door PSV gemonteerd bij FC Groningen, maar wil hij eerst vakantie nemen en zijn opties verkennen. Momenteel is hij tweemaal trefzeker in de Eredivisie.

Read more »

FC Groningen tegen NEC en de toekomst van de spelersIn de RTV Noord-podcast De Koffiecorner wordt alles rondom FC Groningen besproken, groot en klein. Presentator Niiwino Geertsema, Stefan Bleeker en Martin Drent praten je bij over het wel en wee van de FC en de hoop op een mooi toetje van deze competitie. Ook wordt er stilgestaan bij het werk dat technisch directeur Mo Allach op dit moment doet.

Read more »