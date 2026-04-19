Herhaald vandalisme aan woning statushouders in Geesteren; burgemeester veroordeelt gedrag

Voor de derde keer in korte tijd zijn vernielingen aangericht aan een lege woning in Geesteren die bestemd is voor statushouders. Burgemeester Anko Postma veroordeelt het gedrag scherp en de gemeente gaat in gesprek met buurtbewoners die zich zorgen maken over de veiligheid. Ondanks cameratoezicht vonden er opnieuw vernielingen plaats.

In Geesteren , aan de Zurinkstraat, heeft zich opnieuw een verontrustende gebeurtenis voorgedaan. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn voor de derde maal in korte tijd vernielingen aangericht aan een woning die bestemd is voor statushouders. De woning staat momenteel nog leeg, wat de onrust onder buurtbewoners verder aanwakkert.

Dit is niet de eerste keer dat de woning het doelwit is van vandalisme. Eerder, in de nacht van 14 op 15 maart, werd een steen door de voorruit gegooid. Nog geen week later, in de nacht van 21 op 22 maart, herhaalde dit tafereel zich. Destijds werden zelfs twee bakstenen door zowel de voorruit als de voordeur gegooid, wat duidt op een escalerende agressie.

Burgemeester Anko Postma heeft in een schriftelijke reactie het vandalisme opnieuw met klem veroordeeld. Hij stelt dat dit allang geen incident meer betreft, maar gericht en onacceptabel gedrag. Een buurtbewoner omschrijft de situatie als 'erg treurig' en reflecteert hiermee het gevoel van velen in de omgeving. Volgens de burgemeester maken meer bewoners zich zorgen over de veiligheid in de buurt, wat begrijpelijk is gezien de herhaaldelijke incidenten.

Om gehoor te geven aan deze zorgen, heeft de gemeente aangekondigd in gesprek te gaan met de buurtbewoners. De burgemeester benadrukt de gemeenschapszin in Geesteren, een dorp waar men naar elkaar omziet en waar 'noaberschap vanzelfsprekend is'. Hij erkent dat de buurt deze positieve waarden ook heeft laten zien in reactie op de gebeurtenissen.

Na het tweede incident, met het gooien van bakstenen, heeft de gemeente begin april maatregelen genomen door camera's te plaatsen bij de woning. Deze camera's blijven naar verluidt minimaal drie maanden operationeel, met als doel nieuwe incidenten te voorkomen en de veiligheid rond de woning en in de wijk te vergroten. Ondanks deze inspanningen hebben er toch opnieuw vernielingen plaatsgevonden.

Het is nog onbekend of de camerabeelden bruikbaar materiaal bevatten dat kan leiden tot de identificatie van de dader of daders van dit recente incident. De gemeente laat weten dat de genomen maatregelen ook bestaan uit extra toezicht, surveillance en opsporingsonderzoek. De politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar de precieze oorzaak van het incident, in de hoop de verantwoordelijken te achterhalen en verdere escalatie te voorkomen. De voortdurende vernielingen zorgen voor een gespannen sfeer in de buurt en roepen vragen op over de effectiviteit van de genomen veiligheidsmaatregelen.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vandalisme Geesteren Statushouders Veiligheid Burgemeester

United States Latest News, United States Headlines

