Herdenkingstocht en documentaire belichten de Vrouwenmars: een vergeten episode uit WOII

Een herdenkingstocht herinnert aan de Vrouwenmars, een slopende tocht van 116 vrouwen uit Kamp Westerbork naar Groningen in 1945. Een nieuwe documentaire onthult aangrijpende details over deze vergeten episode uit de Tweede Wereldoorlog.

Vandaag nemen meer dan tweehonderd mensen deel aan een indrukwekkende herdenkingstocht die de route volgt van het voormalige Kamp Westerbork naar Groningen. Deze tocht is een ontroerend eerbetoon aan 116 vrouwen die, slechts enkele dagen voor de bevrijding in 1945, door de Duitse bezetters werden gedwongen tot een slopende mars van ruim drie dagen. Dit schrijnende verhaal wordt belicht door RTV Drenthe.

De herdenkingstocht, die al sinds 2020 wordt georganiseerd, krijgt dit jaar een bijzondere dimensie. Een onlangs voltooide documentaire onthult meer details over de gebeurtenissen van 81 jaar geleden. De makers van deze documentaire hebben zich gebaseerd op zeven dagboeken en een aangrijpend interview uit 1985 met een overlevende, dat destijds werd vastgelegd op een cassettebandje. De documentaire belicht de complexiteit en de menselijke impact van deze tragische episode. Het benadrukt de veerkracht van de vrouwen en de duistere praktijken van de bezetters.\Documentairemaker Ika van Doorn, wiens grootmoeder een van de betrokken vrouwen was, onthult weinig bekende informatie: 'Wat bijna niemand weet is dat toen een aantal vrouwen uit heel Nederland als politiek gevangene in Kamp Westerbork zat'. Deze vrouwen, die afkomstig waren uit verschillende delen van Nederland, werden in het kamp tewerkgesteld. Van Doorn vertelt verder: 'Ze hebben daar moeten werken. Net als velen in die tijd in de batterijensloperij. Ze droegen blauwe overalls met rode cijfers. Mijn oma had nummer 59.' De omstandigheden veranderden drastisch begin april 1945. De naderende Canadese troepen veroorzaakten paniek onder de Duitse bewakers. Deze bewakers, in een poging om zowel hun eigen veiligheid te waarborgen als het 'bewijsmateriaal' uit de weg te ruimen, namen een gruwelijke beslissing. Op 11 april werden de 116 vrouwen op appèl geroepen. Van Doorn legt uit: 'In plaats van dat ze werden vrijgelaten, werden ze op een mars meegenomen de nacht in'. Deze tocht, die de geschiedenis zou ingaan als de 'Vrouwenmars', was de enige deportatiemars op Nederlands grondgebied. De vrouwen, die geen idee hadden van hun bestemming, werden door tweehonderd Duitse bewakers gedwongen tot een lange en uitputtende tocht. De documentaire onthult de traumatische ervaringen van de vrouwen tijdens deze tocht. \De documentaire onthult schokkende details over de barre omstandigheden tijdens de tocht. De vrouwen verscholen zich soms in boerderijen, op zoek naar enige vorm van beschutting. De documentaire onthult tevens dat er gevallen waren van seksueel misbruik door de soldaten, maar ook dat er soms mededogen was. Sommige soldaten zorgden voor karren voor de uitgeputte vrouwen die niet meer verder konden. De tocht voerde langs Assen en Groningen en eindigde abrupt bij Grijpskerk. De vrouwen, overtuigd van hun nakende dood, werden echter achtergelaten. Enkele dagen later werden ze opgehaald en naar huis gebracht. Van Doorn benadrukt de ironie van de bevrijding: 'Dat is eigenlijk het meest dramatische. Er is een foto met prins Bernhard erop, waar iedereen heel blij kijkt omdat ze vrij zijn. Maar dan weten ze nog niet dat van vrijwel elk gezin alle mannen zijn omgekomen.' De documentaire De Vrouwenmars beleefde gisteren zijn première in Assen en is vanaf vandaag te zien in verschillende filmhuizen. Op 4 mei wordt de film uitgezonden door RTV Drenthe.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ambulance botst met hoge snelheid op auto, meerdere gewondenEen ambulance die met spoed op weg was naar een melding is donderdagmiddag op de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven gebotst met een auto. De ambulance reed met hoge snelheid over de busbaan en botste vol op de zijkant van een overstekende auto. De auto ging slingeren en raakte vervolgens een voetganger. Er raakten meerdere mensen gewond.

Read more »

Speciaal beeld moet belangrijke vrouwen eren in Heinkenszand: 'De emancipatie is vandaag de dag nog relevant'In Heinkenszand is een kunstwerk geplaatst met een duidelijke verwijzing naar vrouwen uit de geschiedenis.

Read more »

Documentaire over onbekende vrouwenmars uit Kamp Westerbork in 1945Een documentaire onthult het verhaal van 116 verzetsvrouwen die in 1945 door Duitse soldaten te voet werden weggevoerd uit Kamp Westerbork. De film reconstrueert de drie nachten durende mars aan de hand van een gerestaureerd audio-interview en dagboeken.

Read more »

Perr Schuurs spreekt over helse periode: 'Ik wil de mooiste comeback ooit maken'Perr Schuurs blikt openhartig terug op een donkere periode van tweeënhalf jaar vol blessureleed en gemiste kansen. De verdediger, die in 2022 van Ajax naar Torino vertrok, stond aan de vooravond van een droomtransfer toen een ernstige knieblessure roet in het eten gooide. In een exclusief interview vertelt hij over zijn mentale strijd, de zoektocht naar een diagnose en zijn vastberadenheid om terug te keren op het hoogste niveau. Schuurs is nu weer pijnvrij en wil in juni fit zijn voor een nieuwe club.

Read more »

Het diertje dat Anke zag ziet er eng uit, maar is volgens Frans onschuldigBoswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via stuifmailomroepbrabant.nl. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een dier dat waggelde over een oprit, een aangenaam beest, een mier, een grote bult een mierenhoop en de geelpoothoornaar.

Read more »

Cipiers aangevallen op straat in Brussel, mogelijk herkend door ex-gevangeneDe twee gevangenismedewerkers zijn door een groep mannen geslagen, geschopt, bestolen en bekogeld met een stoeptegel.

Read more »