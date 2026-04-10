Herdenkingsplek van overleden Jano in Best geplaagd door diefstal: 'Heb gewoon respect'

De familie van de in 2015 overleden Jano in Best kampt met diefstal van de herdenkingsplek. Bloemen, windlichten en andere spullen verdwijnen regelmatig, tot groot verdriet van de familie. Vader George roept op tot respect.

Op de plek waar de 20-jarige Jano in 2015 in Best om het leven kwam, onderhoudt zijn familie al jaren een herdenkingsplek langs de Eindhovenseweg Zuid. De laatste tijd verdwijnen er echter steeds vaker bloemen en andere spullen, tot grote frustratie van de nabestaanden. De impact van het verlies van Jano was enorm, niet alleen voor zijn familie, maar ook voor de bredere gemeenschap.

Zijn vader, George Grünberg (64), herinnert zich nog levendig hoe honderden mensen destijds de plek bezochten om Jano te herdenken. Vanaf Eindhoven tot aan de plek stond het vol met mensen die hun medeleven betuigden. De familie zorgt al sinds de week na het ongeluk met toewijding voor de herdenkingsplek. Ze houden de plek netjes, verwijderen onkruid, plaatsen bloemen en steken kaarsjes aan. Dit doen ze niet alleen uit eerbetoon, maar ook om de herinnering aan Jano levend te houden en een plek te creëren waar ze in alle rust met hem kunnen 'praten'. Het onderhouden van de plek is een vast onderdeel geworden van hun rouwverwerking en een manier om de band met hun overleden zoon te koesteren. Maar helaas wordt deze serene plek steeds vaker het doelwit van vandalen en dieven, wat de rouwende familie extra pijn doet. \De diefstal van spullen van de herdenkingsplek is inmiddels een terugkerend probleem geworden. Bloemen, windlichten, potten en zelfs ballonnen worden regelmatig meegenomen. De familie heeft al verschillende maatregelen getroffen om diefstal te voorkomen, zoals het vastzetten van een sporthalter met een ketting en beton. Ze proberen zich aan te passen aan de situatie. In de winter gebruiken ze bijvoorbeeld kunstbloemen, in de hoop dat deze minder aantrekkelijk zijn voor dieven. Echter, zelfs deze maatregelen lijken niet altijd te werken, en ook de kunstbloemen verdwijnen regelmatig. De familie is ten einde raad en begrijpt niet waarom mensen zoiets zouden doen. Voor George is het onbegrijpelijk dat de herdenkingsplek, die voor hen zo'n diepe emotionele betekenis heeft, niet met respect wordt behandeld. De plek is niet alleen een plek van herinnering, maar ook een plek waar ze troost vinden en waar ze zich verbonden voelen met hun overleden zoon. Het is een tastbare herinnering aan de laatste plek waar Jano was, en daarom van onschatbare waarde voor de familie. De constante diefstal van spullen doet daarom extra pijn, omdat het de herdenking en rouwverwerking bemoeilijkt.\De vader van Jano, George Grünberg, doet een dringende oproep aan de daders: 'Heb gewoon respect.' Hij hoopt dat de dieven zich realiseren welk effect hun daden hebben op de familie. Hij benadrukt dat de herdenkingsplek het laatste is wat ze nog hebben om de herinnering aan Jano levend te houden. De boodschap is dan ook glashelder: 'Blijf er alsjeblieft vanaf.' De familie wil de plek graag in stand houden, maar het is een constante strijd om de spullen te beschermen. Het vastzetten van alles is geen optie, omdat ze de bloemen dan niet meer kunnen onderhouden. De familie is wanhopig op zoek naar een manier om dit te stoppen en de herdenkingsplek te beschermen. De frustratie en het verdriet zijn voelbaar, en ze hopen dat er een einde komt aan de diefstal en het gebrek aan respect. De familie wil simpelweg in vrede kunnen rouwen en de herinnering aan hun zoon kunnen koesteren, zonder steeds geconfronteerd te worden met de pijn van diefstal en vandalisme. Het gaat hier niet alleen om de materiële schade, maar vooral om de emotionele impact die het heeft op een rouwende familie die al zoveel heeft verloren. De familie hoopt op begrip en respect voor hun gevoelens en de herdenkingsplek die zo belangrijk voor hen is





Diefstal Herdenkingsplek Rouw Best Respect

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSV-trainer Bosz eerlijk: 'Daar heb ik met hem wel harde discussies over gehad'Peter Bosz heeft vorig seizoen 'harde discussies' gevoerd met Jerdy Schouten over zijn positie. Dat laat de trainer van PSV weten in een interview met het Eindhovens Dagblad . Schouten is van origine een middenvelder, maar speelt onder Bosz ook als centrale verdediger.

Pieter van den Hoogenband: 'Dankzij Brabant heb ik mij kunnen ontwikkelen'Pieter van den Hoogenband werd drie keer olympisch kampioen en was onder meer op de Spelen in Sydney en Athene de trots van Brabant. 'Toen ik nog sportman was, heb ik dat zeker gevoeld', zo blikt de oud-zwemmer terug in de Omroep Brabant-podcast 'Van Ons'.

'Liverpool-legende' neemt afscheid: 'Heb mijn hart en ziel in deze club gestopt'Andy Robertson zal Liverpool na negen jaar verlaten aan het einde van het seizoen, dat werd aangekondigd op donderdag. Op de clubkanalen van de club spreekt de Schotse verdediger over zijn negen jaar op Anfield, waar hij ongekende successen wist te boeken. Volgens de club vertrekt hij als een ware 'Liverpool-legende'.

Henk de Jong volledig overtuigd: 'Door hem heb ik zin in het nieuwe seizoen'Henk de Jong is lyrisch over Johan Plat, de trainer die hem gaat vervangen bij SC Cambuur. De 61-jarige oefenmeester deed na de promotie van de club een stap opzij en kiest ervoor om volgend jaar als assistent te werken. In Plat zegt hij een waardige opvolger te hebben gevonden.

Man zwaargewond na steekpartij in Best, politie zoekt verdachteEen man is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de Hoofdstraat in Best. De politie is op zoek naar de verdachte en doet onderzoek naar de toedracht. Er wordt ook onderzoek gedaan bij Zalencentrum Prinsenhof.

Gemeenschap Best in Shock na Steekpartij van HorecaondernemerEen bekende horecaondernemer in Best is het slachtoffer geworden van een steekpartij, wat een golf van geschoktheid en bezorgdheid in het dorp heeft veroorzaakt. De dader is nog voortvluchtig en de politie is een onderzoek gestart.

