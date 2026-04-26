Herdenking van vijf Australiërs in Mierlo: Anzac Day wordt jaarlijks gevierd

In Mierlo wordt vanaf nu elk jaar Anzac Day gevierd om vijf Australiërs te herdenken die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. De herdenking vindt plaats op 25 april, een dag die wereldwijd gewijd is aan het gedenken van Australiërs en Nieuw-Zeelanders die in beide wereldoorlogen stierven. De plaatsvervangend ambassadeur van Australië benadrukte de betekenis van vrijheid en de band tussen beide landen.

Het is een bijzondere uitdaging voor de mensen die de oorlogsgraven van vijf Australiërs in Mierlo hebben geadopteerd. Deze jongens stierven zo jong dat er nauwelijks nazaten zijn, wat het onderzoek naar hun korte levens extra moeilijk maakt.

Toch zal hun herdenking vanaf nu elk jaar plaatsvinden in Mierlo, vooral op 25 april, Anzac Day, de dag waarop wereldwijd alle Australiërs en Nieuw-Zeelanders worden herdacht die in beide wereldoorlogen omkwamen. De plaatsvervangend ambassadeur van Australië, Kevin Playford, was zaterdag aanwezig bij de eerste Anzac Day-ceremonie in Mierlo. Hij benadrukte het belang van deze herdenking, vooral in tijden van wereldwijde onzekerheid. We zijn dankbaar voor onze vrienden hier, zei Playford.

Hoewel Australië en Nederland ver van elkaar liggen, delen we een gemeenschappelijke waarde: vrijheid. Het verdedigen van vrijheid en het tegengaan van tirannie zijn kernwaarden die beide landen verbinden. Volgens Playford zijn er in Nederland meer dan 80 begraafplaatsen waar Australiërs en Nieuw-Zeelanders begraven liggen, met honderden militairen. Anzac Day is een emotionele dag, vooral omdat het herinnert aan de bloedigste veldslag voor Australiërs en Nieuw-Zeelanders tijdens de Eerste Wereldoorlog bij Gallipoli op 25 april 1915.

Het was geen overwinning, want niemand won daar. Ook in de Tweede Wereldoorlog speelden Australiërs en Nieuw-Zeelanders een cruciale rol. De bemanning die in Mierlo begraven ligt, wist niet wat hen te wachten stond. Ze kwamen via Canada naar Europa om te vechten, want de Verenigde Staten waren toen nog niet in oorlog.

Deze landen maakten deel uit van het Britse Rijk, waar de Britse koning het staatshoofd was, en vochten dus mee. De jongste, Ray McKaskill, was slechts 19 jaar oud toen hij omkwam. De Lancaster, waarin hij zat, werd in februari 1945, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, onderweg naar Duitsland neergeschoten door een Duitse jager. Het vliegtuig vloog in brand en stortte neer in een mijnenveld bij Broekhuizen-Vorst, wat enorme explosies veroorzaakte.

Een van de lichamen werd drie kilometer verderop gevonden. Een bemanningslid overleefde het, maar een Brits bemanningslid kwam om het leven. De band tussen de bemanningsleden was sterk, en het overlevende lid was ervan overtuigd dat ze naast elkaar begraven wilden worden. Dit gebeurde uiteindelijk in juli 1945 in Mierlo.

De adoptanten van de graven zijn nog druk bezig met het verzamelen van informatie over deze bemanning, wier levens zo abrupt werden afgebroken





