Herdenking neergestorte Amerikaanse bommenwerper bij Darp: informatiepaneel onthuld

Op 8 mei 1944 stortte een Amerikaanse bommenwerper neer bij Darp. Vanmiddag onthulde burgemeester Jouke Spoelstra van Westerveld een informatiepaneel ter nagedachtenis aan de tien bemanningsleden die daarbij om het leven kwamen. Het paneel vertelt het verhaal van de jonge soldaten en is onderdeel van het project 'Lost Wings'.

Op 8 mei 1944 stortte een Amerikaanse bommenwerper neer bij het Drentse dorp Darp. Deze dag, 80 jaar later, werd een informatiepaneel onthuld ter nagedachtenis aan de tien bemanningsleden die daarbij om het leven kwamen.

Het paneel, onderdeel van het project 'Lost Wings', vertelt het verhaal van de jonge Amerikaanse soldaten, die allemaal rond de twintig jaar oud waren toen hun vliegtuig werd neergeschoten door Duits afweergeschut. Het toestel, een zogenaamde 'bommenjager', was op de terugweg van een missie waarbij het bommen had geworpen op Berlijn. Volgens Klaas Molenkamp, voorzitter van de Historische Vereniging Havelte, werd het vliegtuig geraakt, crashte en explodeerde, waardoor alle bemanningsleden omkwamen.

De onthulling van het paneel vond plaats tijdens een emotionele ceremonie, waarbij kransen werden gelegd en de trompet het bekende 'The last post' speelde. De Amerikaanse vlag wapperde halfstok als teken van respect. Het initiatief voor het paneel kwam van de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe, in samenwerking met historische verenigingen uit Havelte, Diever, Dwingeloo en Vledder. Yannick Wethly van de stichting vertelt dat het project niet zonder uitdagingen was, maar dat uiteindelijk de eerste panelen in Westerveld zijn geplaatst.

De gemeente telt ongeveer vijftien vliegtuigcrashes uit de Tweede Wereldoorlog, en de stichting hoopt in de toekomst ook voor die locaties informatiepanelen te realiseren. Wethly voelt zich persoonlijk verbonden met de gevallen soldaten, die vaak even oud waren als hijzelf.

'Zij waren vaak van mijn leeftijd toen ze het leven lieten, zo'n informatiepaneel is dan het minste wat we kunnen doen', aldus Wethly. Burgemeester Jouke Spoelstra van Westerveld is trots op het paneel, vooral omdat het dit jaar past bij het thema 'de geschiedenis leren begrijpen' op 4 en 5 mei. Hij benadrukt dat het paneel de geschiedenis een gezicht geeft, omdat er foto's van de omgekomen soldaten op staan.

'Het is een heel mooi initiatief', zegt Spoelstra. 'Door dit paneel wordt de geschiedenis tastbaar en persoonlijk. ' Het informatiepaneel is een van de ongeveer honderd panelen die de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe heeft gerealiseerd. Het doel is om de herinnering aan de gevallen soldaten levend te houden en de lokale geschiedenis te bewaren.

Het project 'Lost Wings' speelt hierin een cruciale rol, waarbij elk paneel een verhaal vertelt over de menselijke kost van de oorlog. De ceremonie in Darp was een emotionele herdenking, waarbij nabestaanden, lokale historici en burgers samenkwamen om de gevallen soldaten te eren. Het paneel zal voortaan een blijvende herinnering zijn aan de moedige bemanning die hun leven liet in de strijd tegen het naziregime





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tweede Wereldoorlog Drenthe Herdenking Lost Wings Amerikaanse Bommenwerper

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lex ziet dat er steeds meer belangstelling is voor dodenherdenking in Zuidlaren: 'Dat doet me goed'In Zuidlaren begint de herdenking bij de synagoge, één van de weinige in onze provincie. En daar merken ze 81 jaar na de oorlog dat de belangstelling voor de herdenking alleen maar toeneemt.

Read more »

Pussycat Dolls schrappen bijna volledige Amerikaanse tournee: 'Werken hard'De Pussycat Dolls hebben bijna alle optredens van hun aanstaande reünietour in Noord-Amerika geannuleerd. Dat maakte de groep via social media bekend. 'Na een eerlijke evaluatie hebben we de moeilijke en hartverscheurende beslissing genomen om, op één na, alle data in Noord-Amerika te schrappen', schrijven de Pussycat Dolls in een verklaring.

Read more »

Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen met veteranen en herdenking Klaartje de Zwarte-WalvischHet Bevrijdingsvuur is ontstoken in Wageningen door burgemeester Vermeulen en twee veteranen, terwijl het verhaal van Klaartje de Zwarte-Walvisch centraal stond tijdens de herdenking. Een estafette van 2500 lopers verspreidt het vuur door Nederland.

Read more »

Radiostilte tijdens Nationale Herdenking in 112-meldkamerAgenten werden maandagavond gewezen op de Nationale Herdenking door een 112-centralist. Omroep West volgde de situatie in de meldkamer van Den Haag, waar een opvallende stilte heerste tijdens de twee minuten stilte, met uitzondering van enkele spoedmeldingen.

Read more »

Man in VS aangeklaagd die miljardair voor 450 miljoen dollar oplichtteHij deed zich voor als een ervaren kredietverstrekker die banden had met een rijke Amerikaanse familie.

Read more »

De Neergang van de Amerikaanse Hegemonie: Een Analyse van het Conflict met IranRob de Wijk analyseert waarom de Verenigde Staten de strijd tegen Iran hebben verloren en hoe dit leidt tot een wereldwijde verzwakking van de Amerikaanse machtspositie.

Read more »