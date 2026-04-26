Herdenking Luit Kremer: Vergeten verzetsheld krijgt eindelijk erkenning

Volgende week zaterdag wordt Luit Kremer herdacht met een gedenkteken aan het Van Starkenborghkanaal. Zijn verhaal, lange tijd in de schaduw van Esmée van Eeghen, komt nu aan het licht en onthult de diepgaande impact van zijn dood op zijn verloofde en familie.

De moord op verzetsstrijder Luit Kremer had een diepgaande en langdurige impact op zijn omgeving. Zijn verloofde, Janny Apotheker, kon de schok van zijn gewelddadige dood nooit verwerken en bracht de rest van haar leven in isolement door.

Ook de kinderen van zijn zussen droegen levenslang de littekens van dit verlies. Volgende week zaterdag wordt Luit Kremer herdacht met de onthulling van een gedenkteken aan de oevers van het Van Starkenborghkanaal, de plek waar hij door de Duitse bezetter werd geëxecuteerd. Op 7 september 1944 werden Luit Kremer en Esmée van Eeghen, beiden verzetsstrijders, doodgeschoten langs dit kanaal, net buiten de stad Groningen.

De herdenking volgt op eerdere aandacht voor het verhaal van Esmée van Eeghen, die bekendheid verwierf als inspiratiebron voor de film Zwartboek. Over Luit Kremer was echter weinig bekend, wat leidde tot de opmerking dat hij 'verdwenen was in de anonimiteit'. Deze constatering riep veel reacties op, omdat het verhaal achter deze man allesbehalve onopvallend bleek te zijn. Uit getuigenissen en onderzoek blijkt dat de pijn en het verdriet veroorzaakt door Luits dood generaties lang doorwerkten.

Anne Doornbos, dorpshistoricus van Een, waar Luit woonde en begraven ligt, vertelt dat Luit de zoon was van een onderwijzer en werkte als magazijnbediende. Hij was verloofd met Janny en vanuit zijn diepgewortelde christelijke overtuiging actief in het verzet onder de schuilnaam 'Hans'. Hij was lid van de knokploeg Noord-Drenthe en deed mee aan overvallen op distributiebonnen.

Het verlies van zijn identiteitsbewijs tijdens een overval in Grootegast bracht hem echter in groot gevaar, omdat de Duitsers daardoor zijn identiteit konden achterhalen en hem opspoorden. Alex Helmantel, de zoon van Luits zus Diny, herinnert zich de paniek die het verlies van het persoonsbewijs veroorzaakte. Zijn moeder vertelde over de arrestatie en ondervraging van haar moeder, zus Riek en broer Simon. Gelukkig kon zijn moeder worden opgevangen door de plaatselijke predikant en zijn vrouw, waardoor ze aan arrestatie ontsnapte.

Luit probeerde te vluchten, maar werd op het station van Emmen herkend door een landwachter, een NSB’er die ook uit Een kwam. De verloofde van Luit, Janny Apotheker, werd eveneens door de Duitsers opgepakt en gepest, ondanks dat ze al wisten dat Luit was omgekomen. Janny kon de dood van haar geliefde nooit verwerken en bracht haar leven in eenzaamheid door, eerst in een rusthuis en later in een vervallen huisje in Eelde. Ze overleed in 1995.

Hessel de Walle, initiatiefnemer van het gedenkteken, vertelt dat Janny Luit in mei 1945 moest identificeren. Esmée van Eeghen werd direct na de executie gevonden, maar het duurde ruim een week voordat Luits lichaam werd geborgen. Beide verzetsstrijders werden begraven in Noorddijk, Luit anoniem omdat zijn identiteit aanvankelijk onbekend was. De familie leefde bijna negen maanden in onzekerheid voordat ze hem konden herbegraven in Een.

Na de oorlog werden de gebroeders Faber en de Duitse SD'er Knorr verantwoordelijk gehouden voor de executie, maar de reden waarom juist deze twee verzetsstrijders werden gedood, blijft onduidelijk. De dood van Luit heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten op zijn familie, met name op zijn zus en haar kinderen, die decennia lang worstelden met het verlies





Luit Kremer Verzetsstrijder Van Starkenborghkanaal Tweede Wereldoorlog Herdenking

